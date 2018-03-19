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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Flaş itiraf... 'Beşincilik bizi yüksekten uçurdu!'
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DHA
19.03.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Flaş itiraf... 'Beşincilik bizi yüksekten uçurdu!'

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Flaş itiraf... 'Beşincilik bizi yüksekten uçurdu!'

Antalyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sakıb Aytaç, "Geçen sene 5'incilik yaşadık. Sonra hem takım, hem de yönetim olarak biraz yüksekten uçmuş olabiliriz. Bu da rehavete neden oldu. Bu yıl ligde kalalım, önümüzdeki yıllar daha iyi oyacak" dedi. Ümit Milli Takım'a davet edilen genç orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ise puan cetvelinde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında kazandığı 3 puanla moral buldu. Ligden düşme endişesi yaşayan takımlar arasında yer alan kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçında sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Kırmızı beyazlılar ligde son deplasman galibiyetini 9 ay 19 gün önce yine Kasımpaşa karşısında elde etmişti.

KARABÜK VE BURSA MAÇINDA HEDEF 6 PUAN
Antalyaspor'da defansın solunda görev yapan Sakıb Aytaç, Kasımpaşa maçında kazanılan 3 puanla moral bulduklarını söyledi. Puan cetvelinde alt sıralarda yer aldıklarına değinen Sakıb, takımının bundan sonra çıkacağı her maçın final niteliğinde olduğunu belirtti. Rakiplerinin ne yaptıklarına önem vermeden oynadıkları her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Sakıb, evinde ağırlayacakları Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacakları Kardemir Karabükspor'u yenmek istediklerini dile getirdi.

'KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptıkları toplantılar ve futbolcu arkadaşlarıyla görüşmelerinden bahseden Sakıb, iyi bir takım oldukları için kendilerine güvendiklerini ve Antalyaspor'un bu sezon ligden düşme gibi bir durumla karşılaşmayacağının konuşulduğunu anlattı. Takım içerisindeki futbolcuların birbiriyle uyumunun çok iyi olduğuna dikkati çeken Sakıb, ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti.

'BİZDE REHAVETE NEDEN OLDU'
Antalyaspor'da ilk görev yaptığı yılda 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadığını anlatan Sakıb, takımın artan başarılı performansıyla geçen sezonu 5'inci sırada tamamladıklarını hatırlattı. Sakıb, "Geçen sene beşincilik yaşadık. Sonra hem takım hem yönetim olarak biraz yüksekten uçmuş olabiliriz. Bu da bizde rehavete neden oldu. Bu nedenle sıkıntı yaşadık. Antalya'da bir daha böyle sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bu yıl ligde kalalım önümüzdeki yıllar daha iyi olacak" dedi.

HARUN'UN MİLLİ FORMA SEVİNCİ
Antalyaspor'un orta sahasında görev yapan Harun Alpsoy, Ümit Milli Takım'ın, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 23 Mart'ta İsveç, 27 Mart'ta da Malta ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosunda yer aldı. Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'a davet edilmenin yanı sıra Antalyaspor'un Kasımpaşa deplasmanında takımına galibiyeti kazandıran golü atmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Antalyaspor formasıyla ilk golünü attığını belirten Harun, alt sıralardan çıkmak istediklerini söyledi.

'ÜST SIRALARA ÇIKMAK İSTİYORUZ'
Ligde oynayacakları her maçı final olarak gördüklerini dile getiren Harun, "Önümüzde daha 8 maç var. Alt sıralardayız. Üst sıralara çıkmak istiyoruz. Oynayacağımız maçlarda da galibiyet almak istiyoruz" dedi. Taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Harun, "Taraftara tüm oyuncular olarak çok teşekkür ediyorum. Sahamızda oynadığımız Sivvasspor maçında statta 25 bin kişi vardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu zor günümüzde bize çok destek veriyorlar. Bana da destek oldukları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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