Flaş iddia! 'Galatasaray transfer yapamaz, çünkü...'

Radyospor'a konuşan Nazifoğlu, gündem yaratacak sözler sarfetti...

- Seçimde oy kullanamadım çünkü cezalıydım ama oy kullansaydım Dursun Özbek'e oy vermezdim. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Çünkü; üyelere olan inancımı kaybetmiştim ama yanılmışım farklı bir sonuç çıktı. Galatasaray'da vesayet sona ermiştir. Liseli arkadaşlarımız 'Liseden olanlar kazansın.' diye bakıyorlardı ve artık onlar da düşüncelerini değiştirdiler. Böyle olunca Dursun Özbek'e yolun sonu gözüktü.

- Dursun Özbek kazansaydı bu seçim son seçim olurdu ama artık umudum var. Mustafa Cengiz son derece dürüst bir insan, kulüp yöneticiliğinin nasıl olacağını şimdi göreceğiz. Çok tecrübeli değiller ama 4 ay kulübü yönetecekler bunu göreceğiz. Keşke 4 aylık bir seçim olmasaydı bu onları yaptıkları tüm görüşmelerde olumsuz etkileyecektir.

TUTARSIZ BİR İNSAN

- Üzüldüğüm nokta da var; seçim olurken 'Gelen başkanın 100 milyon bulması gerekiyor.' deniyordu, Riva ve Florya'dan gelen paralar hani borçlar için ödenecekti! Galatasaray Kongresi Dursun Özbek'i aslında kurtardı. Dursun Özbek bundan sonra ne derse desin çünkü her gün başka bir şey söylüyor tutarsız bir insan kendisi.

- Amatör şubelerde de başarısız olmuş, Fenerbahçe'ye ezilmiş insanlarla tekrardan seçime girdiler sırf onların lafını dinliyor diye. Göreceksiniz; Dursun Özbek ve Mehmet Özbek bundan sonra Galatasaray'ın maçlarına bile gelmeyecektir.

- Riva ve Florya'dan gelen paralarla borçları kapatma fırsatı geldi ama malesef bu paralar borçlara harcanmadı, taraftarı memnun etmek için başka yerlere harcadılar bu paraları.

HANGİ MAÇI İZLEMİŞ

- Futbolu yönetemediler yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, Florya'yı yüzlerine gözlerine bulaştırdılar ve orayı da Fatih Terim'e teslim ettiler.

- Serdar Güzelaydın, geldiği gibi gider, zaten Galatasaray'ın bünyesi bunu kabul etmezdi. Seçim var neden sen Beşiktaş başkaının yanında olan adamı oraya niye atasın? Seçimden sonra atama yaparsın ama onu da yapmıyorsun.

- Serdar Güzelaydın, Galatasaray'ın hangi maçına gelmiş bırakacak bu işleri. Ben hep söyledim Fatih Terim'in olduğu yerde Abdurrahim Albayrak gibi biri olması lazım. Ben mesela çalışamazdım kendisiyle olay çıkardı.

- Bence Galatasaray bir transfer hamlesi yapamayacak, zaten UEFA ile sorunlar var. Ayrıca gelecek başkan için '100 milyon cebinden koymalı.' diyorlar. Hani bu dönem bitmişti?

BAŞAKŞEHİR ÜRKÜTTÜ

- Başakşehir, beni çok ürküttü her maçı böyle oynayamazlar ama dün çok iyiydiler. Galatasaray'ın Başakşehir'den geri kalmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş, Bayern Münih'e elenirse ligde büyük favori olurlar. Fenerbahçe'yle beraber 4 takım şampiyonluk mücadelesi verecekler.

- Bana verilen ceza mart ayında oylanacak ona göre durumum belli olacak. Oradaki Disiplin Kurulu Üyeleri ceza nedeniyle benden özür dilediler. Başkandan talimat aldık dediler ama hepsinden kurtulduk. Bazı liseciler, bakın liseliler demiyorum liseciler yenilmiştir. Liselilerin sağ duyusu lisecileri mağlup etmiştir. (Ajansspor)