Flaş iddia! Dünya yıldızı Beşiktaş'a...
Siyah beyazlılar için İngiliz basınından müthiş bir iddia geldi...
Son dönemde Türk takımlarının gündeminde olan Fellani'nin Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. İngiliz basınına göre Fellaini, Mourinho ile konuşarak M.United'ten ayrılma kararlılığını bildirdi.
MOURİNHO İLE KONUŞTU
İngiliz basınına göre Fellaini, Mourinho ile konuşarak Manchester United'ten ayrılma kararlılığını bildirdi. Belçikalı Fellaini'ye başka teklifler de var. (Akşam)
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