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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Flaş iddia: Burak Yılmaz'ı bedavaya...

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Flaş iddia: Burak Yılmaz'ı bedavaya...

Beşiktaş, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz’ı tekrar renklerine bağlamak istiyor.

Ancak transfer süreci şu an için ağır ilerliyor. Trabzonspor’la başladığı yeni sezonda 1.6 milyon Euro’luk alacağı için bordo mavili kulübe ihtar çeken Burak, yaşanan gelişmeler sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. 33 yaşındaki tecrübeli forvetin tüm bu yaşananların ardından takımdan ayrılmak istediği gündeme gelince, taraftar da kendisine tepki göstermişti. Şimdilerde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi planlayan Burak için, Trabzonspor Kulübü’nün farklı bir planı var. Bordo mavililer, yıldız golcüyü bonservissiz bırakmak istemiyor.

Ödeme yapılırsa, hak iddia edilebilecek

Burak Yılmaz’ın takımdan bonservissiz gitmemesi içinse, 1.6 milyon Euro’luk alacağının ödenmesi gerekiyor. Bordo mavili kulüp, söz konusu rakamı 4 Ocak 2019’a kadar yatırmazsa, golcü oyuncunun serbest kalacağı öğrenildi. Trabzonspor 1.6 milyon Euro’luk ödemeyi yaptığı takdirde ise, Burak üzerinde bonservis için hak iddia etme şansına sahip olacak. Burak’ın bedavaya gitmesini önlemeye çalışan Karadeniz ekibinin yönetimi, bir yandan da Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürüyor. Trabzon, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atma başarısı gösteren Burak Yılmaz’ı bedavaya göndermeme amacında... Beşiktaş cephesinin nasıl hareket edeceğini de, bordo mavililerin gerçekleştireceği hamleler belirleyecek.

Geçen sezon 25 maçta 23 gol attı

2006-2007 sezonunda Beşiktaş forması giyen Burak, 30 karşılaşmada görev yapıp 6 golün altına imza atmayı başarmıştı. 2007-2008 sezonuna da Beşiktaş’ta başlayan Burak Yılmaz, daha sonra Manisaspor’un yolunu tutmuştu. Başarılı forvet, siyah beyazlılardaki ikinci sezonunda 12 maçta 1 kez fileleri havalandırmıştı. Manisa’nın ardından Fenerbahçe, Eskişehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Guoan takımlarında görev yapan Burak Yılmaz, geçen sezon tekrar Trabzon’a dönmüştü. Yıldız oyuncu, 2017-2018 sezonunda 25 maçta 23 kez rakip kalecileri üzmüştü.

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