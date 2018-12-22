Flaş iddia: Burak Yılmaz'ı bedavaya...
Beşiktaş, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz’ı tekrar renklerine bağlamak istiyor.
Ancak transfer süreci şu an için ağır ilerliyor. Trabzonspor’la başladığı yeni sezonda 1.6 milyon Euro’luk alacağı için bordo mavili kulübe ihtar çeken Burak, yaşanan gelişmeler sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. 33 yaşındaki tecrübeli forvetin tüm bu yaşananların ardından takımdan ayrılmak istediği gündeme gelince, taraftar da kendisine tepki göstermişti. Şimdilerde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi planlayan Burak için, Trabzonspor Kulübü’nün farklı bir planı var. Bordo mavililer, yıldız golcüyü bonservissiz bırakmak istemiyor.
Ödeme yapılırsa, hak iddia edilebilecek
Burak Yılmaz’ın takımdan bonservissiz gitmemesi içinse, 1.6 milyon Euro’luk alacağının ödenmesi gerekiyor. Bordo mavili kulüp, söz konusu rakamı 4 Ocak 2019’a kadar yatırmazsa, golcü oyuncunun serbest kalacağı öğrenildi. Trabzonspor 1.6 milyon Euro’luk ödemeyi yaptığı takdirde ise, Burak üzerinde bonservis için hak iddia etme şansına sahip olacak. Burak’ın bedavaya gitmesini önlemeye çalışan Karadeniz ekibinin yönetimi, bir yandan da Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürüyor. Trabzon, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atma başarısı gösteren Burak Yılmaz’ı bedavaya göndermeme amacında... Beşiktaş cephesinin nasıl hareket edeceğini de, bordo mavililerin gerçekleştireceği hamleler belirleyecek.
Geçen sezon 25 maçta 23 gol attı
2006-2007 sezonunda Beşiktaş forması giyen Burak, 30 karşılaşmada görev yapıp 6 golün altına imza atmayı başarmıştı. 2007-2008 sezonuna da Beşiktaş’ta başlayan Burak Yılmaz, daha sonra Manisaspor’un yolunu tutmuştu. Başarılı forvet, siyah beyazlılardaki ikinci sezonunda 12 maçta 1 kez fileleri havalandırmıştı. Manisa’nın ardından Fenerbahçe, Eskişehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Guoan takımlarında görev yapan Burak Yılmaz, geçen sezon tekrar Trabzon’a dönmüştü. Yıldız oyuncu, 2017-2018 sezonunda 25 maçta 23 kez rakip kalecileri üzmüştü.
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