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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.06.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Flaş hamle! Egemen Korkmaz... | Son dakika transfer haberleri...

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Flaş hamle! Egemen Korkmaz... | Son dakika transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra boy gösterecek Denizlispor, eski borçlarından dolayı kapalı olan transfer tahtasını açmak için kolları sıvadı.

Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen ve transferde birçok hamle yapması beklenen yeşil-siyahlıların eski teknik direktör, futbolcu ve personele yaklaşık 9 milyon TL ödeme yapıp kapalı olan transfer tahtasını bu ay içinde resmen açacağı ifade edildi. Herhangi bir problem yaşamak istemeyen yönetimin borçları kapatabilmek için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, yasak kalkar kalkmaz imza şovların başlayacağı vurgulandı. 

EGEMEN HAMLESİ 
Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi. Denizlispor aynı takımdan Fransız orta saha Obertan'ı da istiyor. Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi. 

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