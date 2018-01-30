Flaş gelişme... Ve UEFA F.Bahçe'nin kapısına geldi!

2016 yılının mayıs ayında UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde mali yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe, bu çerçevede kritik bir dönemeci geride bıraktı.
UEFA’dan bir heyet cuma günü İstanbul’a gelerek Sarı-Lacivertli kulübün son mali durumunu mercek altına aldı. Kulüp binasına sabah saatlerinde giriş yapan heyet, inceledikleri Fenerbahçe’nin mali tablolarını yanlarına ayrılarak kulüpten ayrıldı.
UEFA yetkilileri, bu tabloları inceledikten sonra tekrar İstanbul’a geleceklerini Sarı-Lacivertli idarecilere iletti. Fenerbançe’nin çalışalanları yaklaşık bir aydır UEFA yetkilerinin yapacağı bu denetime hazırlanıyordu. (Fanatik)
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