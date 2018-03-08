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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.03.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Flaş gelişme... Van Persie'ye dava açıldı!

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Ziraat Türkiye Kupası kapsamında 5 Şubat 2017 günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Beşiktaşlı taraftarlara doğru elini şortuna sokan ve dil çıkaran sarı-lacivertli yıldız oyuncu Van Persie hakkında ‘Hakaret içeren tezahüratta bulunma’ suçu kapsamında dava açıldı.

5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı esnasında Beşiktaşlı taraftarların olduğu tribüne doğru dil çıkaran ve 41. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Tosic'e doğru elini şortuna sokan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie'ye Beşiktaş cephesi büyük tepki göstermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basına yansıyan haberler ihbar kabul edilerek harekete geçildi. Savcılıkça yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca iddianame düzenlendi. İddianamede Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği müştekiler arasında, Robin Van Persie ise şüpheli olarak yer aldı.

Flaş gelişme... Van Persieye dava açıldı

"HAYÂSIZCA HAREKETLER"
İddianamede müştekilerin ifadelerine yer verildi. İfadelerde, Van Persie'nin maç sırasında Beşiktaş seyircilerine yönelik dilini çıkardığı, elini şortunun içerisine koyduğu, bu şekilde hakaret içerikli davranışlarda bulunduğu, eyleminin hakaret içeren tezahürat ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, suç işlemeye tahrik, hayâsızca hakaretler kapsamında kaldığı iddia edildi.

İddianamede, görevli polis memurlarınca yapılan gözlemler, araştırmalar ve görüntü incelemesi sonucunda, Van Persie'nin bariz bir şekilde seyirciye yönelik olarak dil çıkarma hareketinde bulunduğunun, elini şortunun içine soktuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Flaş gelişme... Van Persieye dava açıldı

"AMACIM HAKARET DEĞİLDİ"
Van Persie ise iddianameye yansıyan ifadesinde, maç sırasında şortun altına tayt şeklinde bir iç giyim giydiğini, bu iç giyimin zaman zaman kaydığını, bunu düzelttiğini, futbol hayatında bu hareketi sıklıkla yaptığını fakat bu maçta maçın atmosferi nedeniyle yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Persie dil çıkarmasıyla ilgili, Beşiktaş seyircisinin kendisine ve takım arkadaşlarına hareket içerikli söz ve hareketlerde bulunduğunu, yapılan hakaret karşılığında o an için dilini çıkarma hareketinde bulunduğunu, seyircilere yönelik hakaret etmek amacıyla hareket etmediğini, bu yöndeki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin taraftarlara yönelik ve genel olarak hakaret içerikli tezahüratta bulunduğu, yasa maddeleri uyarınca bu eylemi nedeni ile ön ödeme önerisinde bulunulduğu, ancak yasal tebligata rağmen ön ödeme önerisine uyulmadığı kaydedildi.

DAVA AÇILDI
Van Persie hakkında '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya muhalefet (Hakaret içeren tezahüratta bulunma)' suçu kapsamında dava açıldı. Fenerbahçeli yıldız futbolcu ilerleyen günlerde İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
Bilindiği gibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, davaya konu maç ile ilgili disiplinsiz davranışlarından dolayı Fenerbahçeli Robin van Persie'nin 3 maçtan men ve 19 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti. (Sabah)

 

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