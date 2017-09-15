Flaş gelişme! Selçuk İnan ile Dursun Özbek...

Galatasaray'da Selçuk İnan, Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Selçuk İnan takımda kalacak mı?

Antalyaspor maçı sonrasında Galatasaray taraftarının sosyal medyada gösterdiği tepki ve Ultraslan taraftar grubunun yayınladığı bildiri ile hedefteki adam haline gelen Selçuk ile başkan Özbek, Florya'da özel bir görüşmeye imza attı.

Taraftar tepkisi nedeniyle morali bozuk ve üzerinde baskı olan Selçuk İnan ile Florya'da görüşen Başkan Özbek, tecrübeli oyuncuya destek oldu.

Başkan Dursun Özbek, “ Bu kulüpte en tecrübeli isimlerden birisin. İyi, kötü, acı, tatlı ne günler geçirdin. Kulağını tıka ve sen çık futbolunu oyna. Biz arkandayız. Futboluna ve takımına konsantre ol. Daha fazla çalış, performansını da yukarı taşı. Galatasaray'a hizmet etmeye devam et. Sen bizim kaptanımızsın” dedi. (Futbolarena)



UltrAslan'ın Selçuk İnan paylaşımı:

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada görev aldığı 30 dakikalık süre boyunca Selçuk İnan, Galatasaray formasını taşıyamadığını, hatalarından ders almadığını ve bu forma için savaşmaktan çok uzak olduğunu maalesef bizlere BİR KEZ DAHA gösterdi.

Galatasaray taraftarı VEFALIDIR ve vefalı olduğu için SABIRLIDIR.

Galatasaray formasının hele hele Galatasaray kaptanlığının özveri, emek, mücadeleden ve vefadan geçtiğini bilmeyen bir görüntünün bizler için kabul edilebilir bir tarafı kalmadı. Çünkü Galatasaray taraftarı hak edeni, hak etmeyeni ve hakkını yiyeni daima ayırt etmiştir ve gerektiğinde herkese hakkını vermiştir.

Bu yüzden geçmişte Galatasaray'ımıza yaptığın katkılar ve yaşattığın başarılar için Teşekkürler Selçuk İnan...

Galatasaray taraftarının kutsal saydığı Galatasaray arması ve forması için savaşmayan hiçbir futbolcuya tahammülü yok. Olmayacak da...

Baba Gündüz'ünde dediği gibi; Galatasaray feragat ve fedakârlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır. Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez.

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