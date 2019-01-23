Flaş gelişme! Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı
Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma'nın, eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Takımdan gitmesi gündemde olan Portekizli yıldızın, eşinin ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldığı iddia edildi.
Bu gelişmelerin ardından, yıldızın futbolcunun kısa zaman içinde takımdan ayrılması bekleniyor.
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