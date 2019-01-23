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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.01.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Flaş gelişme! Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı

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Flaş gelişme! Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma'nın, eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Takımdan gitmesi gündemde olan Portekizli yıldızın, eşinin ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından, yıldızın futbolcunun kısa zaman içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Flaş gelişme Quaresmanın ailesi İstanbuldan ayrıldı

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