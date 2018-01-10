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Flaş gelişme... Pogba İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın listesinde yer alan Saint Etienne forması giyen Florentin Pogba ile ilgili Fransız basınından önemli bir iddia geldi.

Hürriyet Haber
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Cimbom'un Manchester United'ın süperstarı Pogba'nın ağabeyi ile yakından ilgilendiği belirtilirken sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki stoper için 2 milyon euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü. Pogba'nın kısa süre içinde İstanbul'a gidebileceği yazıldı.

GOMİS ETKİSİ
Florentin Pogba'nın İstanbul'un sıcak atmosferinden etkilendiği ve Bafetimbi Gomis'in yeni takım arkadaşı olacağı ifade edildi.
Pogba önceki 3 sezon çok önemli performanslar ortaya koyarken takımının ligin az gol yiyen ekiplerinden biri olmasında rolü büyüktü. (Fotomaç)

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