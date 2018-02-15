Flaş gelişme... Muslera ile Fabri aynı takımda!
Fabri'den Dünya Kupası için Uruguay açıklaması geldi! Beşiktaş'ın başarılı kalecisi, Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın da formasını giydiği Uruguay için oynayabileceğini dile getirdi.
İspanyol ve Uruguay vatandaşlığına sahip olan Beşiktaş'ın kalecisi Fabricio Agosto, 2018 Dünya Kupası'nda Uruguay adına forma giyebileceğinin sinyallerini verdi.
AÇIKLAMA YAPTI
İspanyol basınına konuşan Fabri Uruguay Milli Takımı'na kapıyı kapatmayarak, "Bunu kötü gözlerle görmezdim. Dünya Kupası'nda oynamak, böyle bir turnuvaya katılma tecrübesine sahip olmak güzel olur. Eğer Uruguay beni çağırırsa, şüphelerim olur" ifadesini kullandı. (Ajansspor)
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