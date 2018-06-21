Flaş gelişme! Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılıyor, yeni takımı...
Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Geçen sezonun başında transfer olduğu Milan’da Gattuso’nun göreve gelişiyle birlikte çıkış yakalayan Hakan, bu yaz takımdan ayrılabilir.
İtalyan basınında yer alan habere göre Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, 24 yaşındaki orta sahanın transferi için tekrar devreye girdi. Leverkusen forması giydiği dönemde de Hakan’la ilgilenen Alman ekibi bu transfer için UEFA’nın Milan için vereceği kararı beklemek zorunda.
UEFA’dan Milan’a transfer yasağı gelmesi durumunda İtalyan ekibinin elindeki hiçbir oyuncuyu satmama kararı alacağı tahmin ediliyor. (Ajansspor)
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