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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGalatasaray satılıyor mu? En net yanıt geldi...
Spor Arena Galatasaray satılıyor mu? En net yanıt geldi...
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Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
13.02.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Galatasaray satılıyor mu? En net yanıt geldi...

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AC Milan İcra Kurulu Başkanı Davin Han Li’nin, Galatasaray maçını izlemeye gelmesi ile sarı kırmızılı camiada bu ziyaret hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birisi de Galatasaray satılıyor mu... İşte bu gerçeği Spor Arena açıkladı!

En önemlisi ise geçen yıl bir menajer aracılığı ile Galatasaray Kulübü Sportif AŞ şirketi için 500 milyon dolarlık teklif veren Çinlilerin, bu hedefine ulaşmak adına bir adımı olduğu iddiası 90 dakika sonrasında tartışıldı.

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Milan’ın İcra Kurulu Başkanı olanÇinli iş adamının bu nedenle stada geldiği, Galatasaray’ın yabancı sermayeye satılacağı iddiası maç sonunda sarı kırmızılı camia içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Ve bizde Galatasaray camiasında Antalyaspor maçı sonrasında birçok ismin ortaya attığı bu iddiayı sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’e sorduk.

İşte Galatasaray başkanı Cengiz’in bu iddialara yanıtı:

“ Ben bu konuya geçen hafta katıldığım bir TV programında sorulan bir soru üzerine net bir yanıt verdim. Yabancı sermayeye satılırsa Galatasaray’ı bırakırım. Daha ne diyeyim? Bunun üstü bir açıklamaya gerek var mı? Bu konuda görüşüm kesin ve nettir. Ben Galatasaray Kulübü başkanı olarak bu görevde olduğum müddetçe, bugün de, yarın da buna asla izin vermem. İnsanlar gerçekten enteresan. Bana göre bunun üzerine konuşmaya dahi gerek yok. Kısaca bunlar lüzumsuz polemikler” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Milan İcra Kurulu Başkanı David Han Li ile ayak üstü hoş geldin ziyaretinde bulunduğunu dile getiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “ Karşılaşmaya kısa bir süre kala Milan Kulübü başkanı Galatasaray maçını izlemek istediğini bize iletti. Bizde kendisi için bir loca tahsis ettik ve ağırladık. Çok tatlı ve naif bir adam. Misafirimize devre arasında ‘hoş geldin’ demek adına devre arasında ziyarette bulunduk. Ve bu ziyaretin hepsi de ayak üstü, herkesin içinde oldu. Bunlar lüzümsuz polemikler” dedi.

Galatasaray’ın 3-0 önde tamamladığı ilk yarı sonrasında da Milan İcra Kurulu Başkanı David Han Li’ye bu ziyaret esnasında “Artık Galatasaraylı oldun” diye takılan başkan Cengiz’e, Çinli iş adamı “ Galatasaray’ı destekliyorum. Ve kulübünüzün sempetizanıyım” yanıtı aldı.

Galatasaray satılıyor mu En net yanıt geldi...

 

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