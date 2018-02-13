Galatasaray satılıyor mu? En net yanıt geldi...

En önemlisi ise geçen yıl bir menajer aracılığı ile Galatasaray Kulübü Sportif AŞ şirketi için 500 milyon dolarlık teklif veren Çinlilerin, bu hedefine ulaşmak adına bir adımı olduğu iddiası 90 dakika sonrasında tartışıldı.

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Milan’ın İcra Kurulu Başkanı olanÇinli iş adamının bu nedenle stada geldiği, Galatasaray’ın yabancı sermayeye satılacağı iddiası maç sonunda sarı kırmızılı camia içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Ve bizde Galatasaray camiasında Antalyaspor maçı sonrasında birçok ismin ortaya attığı bu iddiayı sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’e sorduk.

İşte Galatasaray başkanı Cengiz’in bu iddialara yanıtı:

“ Ben bu konuya geçen hafta katıldığım bir TV programında sorulan bir soru üzerine net bir yanıt verdim. Yabancı sermayeye satılırsa Galatasaray’ı bırakırım. Daha ne diyeyim? Bunun üstü bir açıklamaya gerek var mı? Bu konuda görüşüm kesin ve nettir. Ben Galatasaray Kulübü başkanı olarak bu görevde olduğum müddetçe, bugün de, yarın da buna asla izin vermem. İnsanlar gerçekten enteresan. Bana göre bunun üzerine konuşmaya dahi gerek yok. Kısaca bunlar lüzumsuz polemikler” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Milan İcra Kurulu Başkanı David Han Li ile ayak üstü hoş geldin ziyaretinde bulunduğunu dile getiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “ Karşılaşmaya kısa bir süre kala Milan Kulübü başkanı Galatasaray maçını izlemek istediğini bize iletti. Bizde kendisi için bir loca tahsis ettik ve ağırladık. Çok tatlı ve naif bir adam. Misafirimize devre arasında ‘hoş geldin’ demek adına devre arasında ziyarette bulunduk. Ve bu ziyaretin hepsi de ayak üstü, herkesin içinde oldu. Bunlar lüzümsuz polemikler” dedi.

Galatasaray’ın 3-0 önde tamamladığı ilk yarı sonrasında da Milan İcra Kurulu Başkanı David Han Li’ye bu ziyaret esnasında “Artık Galatasaraylı oldun” diye takılan başkan Cengiz’e, Çinli iş adamı “ Galatasaray’ı destekliyorum. Ve kulübünüzün sempetizanıyım” yanıtı aldı.

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