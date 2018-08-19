FlaÅŸ geliÅŸme! FenerbahÃ§e'nin gÃ¼ndemindeki yÄ±ldÄ±z futbolcu Ä°stanbul'da

FlaÅŸ geliÅŸme! Fenerbahçe'nin gündemindeki yÄ±ldÄ±z futbolcu Ä°stanbul'da
AdÄ± uzun bir sÃ¼redir FenerbahÃ§e'yle transfer dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸan Cristian Ramirez, sosyal medya hesabÄ±ndan bomba bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.
1,5 sezondur Krasnodar formasÄ± giyen Ekvadorlu sol bek, Instagram sayfasÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± hikayede BudapeÅŸte'den Ä°stanbul'a geleceÄŸini duyurdu.
24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun uÃ§ak biletinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektirerek yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±m, sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rÄ±rken SarÄ± Lacivertliler'e transferinin bittiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.
GÃ¼ncel piyasa deÄŸeri 3,5 milyon euro olarak gÃ¶sterilen Ramirez'in Krasnodar'la 2021 yazÄ±na dek sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.
Ä°stanbul'a indi
24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, az Ã¶nce Ä°stanbul'a indi. Cristian Ramirez'in FenerbahÃ§eli yetkilliler tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak Ekvadorlu futbolcuyla transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapÄ±lacak.
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