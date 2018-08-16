Flaş gelişme! F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Emre Akbaba ile de anlaşılırsa transfer sona erecek.
Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan Emre’ye ise yıllık 1 milyon 700 bin Euro teklif edildi.
Yıldız futbolcu daha önce Galatasaray ile çıkan iddialar için AA'ya yaptığı açıklamada, 'Devre arasında gitme durumum vardı, başkan takımda kalmamı istedi, 'Sezon sonu sana kolaylık sağlarız' dedi. Şimdi sezon sonu geldi, bakalım. Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır' ifadelerini kullanmıştı.
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