Flaş gelişme! F.Bahçe o transferi bitirdi...
Fenerbahçe, Tottenham kulübü ve Sissoko ile transferde anlaştı.
beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Tottenham forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Moussa Sissoko ve kulübü ile anlaştı.
Moussa Sissoko kimdir?
29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi. (beIN Sports France)
Detaylar birazdan
Yorumları Göster
Yorumları Gizle