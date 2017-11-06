Flaş Fenerbahçe açıklaması! Ümit Özat...

24 TV'de yayınlanan Maç Gecesi programına konuk olan teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'den teklif almadığını fakat hayalinin bir gün Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi.

Ümit Özat konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe'nin şuan bir antrenörü var. Bunları konuşmak doğru olmaz. Fenerbahçe de böyle bir girişimde bulunmaz şu an fakat ilerleyen yıllarda böyle bir durum olursa neden olmasın? Nasibimizde varsa bir gün Fenerbahçe'de görev yaparız. Bu bizim hayalimiz" (Akşam)