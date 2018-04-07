Flaş Demba Ba ve şampiyonluk sözleri!
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çebi, "İpi göğüsleyenin Beşiktaş olacağına inanıyorum" dedi, Demba Ba hakkında görüş bildirdi.
Ahmet Nur Çebi'nin sözleri şöyle:
"Güzel bir maçtı, herkesin keyif aldığı bir futbol oynandı bugün. Futbolcuların beklenmedik sonuçlar aldığını Larin'in golü beni mutlu etti. Medel'in muazzam futbolu vardı. İstekli ve arzulu olunca sonuç geliyor. Çok iyi bir takımız. Bu takımı Beşiktaş taraftarı oynatabiliyor. Onlara emekleri için hepsine teşekkür ediyorum. Biz nasıl başladıysak sezona aynı şekilde istek ve arzu ile devam diyoruz. İpi göğüsleyenin Beşiktaş olacağına inanıyorum. Ben bu muhteşem taraftara teşekkür etmek istiyorum.
Başkanımızın maç öncesinde yapmış olduğu açıklama tamamen iyi niyetli. Demba Ba gol atıp Göztepe galip gelseydi biz onun adına sevinecektik. Demba Ba gol atsaydı da, Biz Demba Ba'yı seviyoruz. Ama bizde oynayacağı anlamına gelmez. Hepsinin Beşiktaş formasında alın teri var"
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