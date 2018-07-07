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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
07.07.2018 - 08:45, Son Güncelleme:

Flaş, Cenk Tosun itirafı... "Hata yaptık!"

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Flaş, Cenk Tosun itirafı... "Hata yaptık!"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Slovakya kampında düzenlediği basın mensuplarıyla sohbet toplantısının ardından, teknik direktör Şenol Güneş'le Tuna Nehri kıyısında yemekte bir araya geldi.

Buluşmada transfer başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. İşte ikili zirvede konuşulanlar: Orman, yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Ardından da, "Şenol hocam, sizden öğreneceği çok şey var. Bu tecrübe kazanması açısından önemli bir fırsat" dedi.

Flaş, Cenk Tosun itirafı... Hata yaptık

NEGREDO BÖYLE ÇOK ZOR SATILIR
Görüşmenin önemli konularından birisi de Negredo oldu. Fikret Orman, İspanyol forveti, dışarıda bırakarak satmalarının zor olacağını söyledi ve "Oyuncuyu gönderip bütçe daraltalım derken, mali açıdan kulübe ek yük bindirmeyelim. Takımla çalışsın. Satarız, satamazsak yola birlikte devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Babel'in çok faydalı bir oyuncu olduğunu ve takımda kalmasını istediğini dile getirdi. Orman ise "Ben de istiyorum. Ancak yıllık 4 milyon Euro talep ediyor. Bu şartlarda zor. Sözleşmesini pazarlıklarla uzatmaya çalışacağım. Şu da bir gerçek ki, 7 milyon Euro'luk teklif, 1 yıllık sözleşmesi kalmış bir futbolcuya iyi para. Bu konuyu iyi değerlendirmeliyiz. Kanat etkinliği yüksek, direkt bindirmeler yapabilecek ve etkili ara paslar atacak 10 numara bakıyoruz. Bernard başta birkaç alternatifimiz var. Belki Babel'e ihtiyacımız kalmayabilir" karşılığını verdi.

BELİRLEYİCİ İSİM QUARESMA
Başkan Orman, Babel'in durumunda Quaresma'nın belirleyici olacağını da vurguladı. Portekizli yıldızın, Çin'den gelen teklifi kabul etmesi halinde, Hollandalı oyuncunun takımda tutulabileceğini söyledi.

Fikret Orman, Vida için de şunları söyledi: "Cenk'te acele ettim, 3-5 milyon Euro ucuza sattım. Vida'da acele etmeyeceğim. Oyuncularımızı almak isteyen bedelini ödemeli." (Sabah)

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