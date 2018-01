Flaş çağrı! Kulüpleri borç batağından kurtarmalıyız!

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin ciddi mali kriz içerisinde bulunduklarını ifade etti.

Geçmişten gelen borçlar nedeniyle transfer yasakları ve puan silme cezaları alan kulüp sayısının her geçen yıl arttığını vurgulayan Bozbağ, yaşanan sıkıntıların altından kalkamayan birçok kulübün bugün kapanma noktasına geldiğine dikkati çekti.

Bozbağ, yönetim olarak mali krizleri aşmak için bazı projeler geliştirdiklerini anlatarak, "Kulüplerimizin mali durumu ortada, çoğu borç batağında. Ciddi yaptırımlarla karşı karşıyalar. Acil olarak kulüplerimizi borç batağından kurtarmalıyız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve ilgili bakanlarla görüştüklerini belirten Bozbağ, "Kulüplerimize devlet bankalarından gelirlerine göre bir kereye mahsus kredi kullandırılmasını istiyoruz. Bu yönde ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.



- "Herkes kendi dönemindeki borçlardan sorumlu tutulmalı"



Bozbağ, uygulama ile kulüplerin, mali yapılarının düzeleceğini ve borç batağından kurtulacağını ifade ederek, "Bak ve ilgili bakanlarla sık sık toplantı yaparak konu üzerinde görüşüyoruz. Kısa zaman içinde sonuç alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin mevcut borçlarının yeni olmadığını vurgulayan Bozbağ, şöyle devam etti:

"Mevcut yönetimler mali krizleri aşmakta ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Sorun geçmişten gelen borçlar. O nedenle kulüplerimizin geçmişteki tüm başkanları ve yöneticileri burada sorumlu olmalı. Herkes kendi dönemindeki borçlardan sorumlu tutulmalı."

Mustafa Bozbağ, Türkiye'de kulüplerin büyük çoğunluğunun dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, bu sistemin mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.

Kulüplerin, anonim şirket statüsünde olması ve profesyonel anlayışla yönetilmesinin önemine vurgu yapan Bozbağ, Dernekler Kanunu ile kulüp yönetmenin artık çok zor olduğunu, sürecin profesyonel sistemde işletilmesi gerektiğini aktardı.

Bozbağ, kulüplerin bütçelerinin gelirlerine göre oluşturulması ve yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Takımlar her yıl gelire göre oyuncu transfer ediyor. Sonuçta bir bütçe yapıyorsunuz. Nasıl herkes aldığı maaşa göre evini dizayn ediyor, çoluğunu çocuğunu büyütüyorsa kulüp idareciliği de böyle olmalı." dedi.



- "Birlik ve beraberlikle Türk futbolunda güzel şeyler yapacağız"



Akın Çorap Giresunspor Kulübü Başkanı da olan Mustafa Bozbağ, kapanmak üzere olan ve ciddi borç yükü bulunan kulübün mali yapısının 6 yıldır uyguladıkları akılcı politikalar sayesinde düzeldiğini dile getirdi.

Elde edilen sportif başarıların yanı sıra artık kalıcı gelire de sahip olduklarını vurgulayan Bozbağ, ciddi atılım yapan bir kulüp haline geldiklerini anlattı.

Bozbağ, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak 18 kulübün ortak hareket ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk futbolu adına güzel işlere imza atacağız. 18 kulüp başkanı ile beraber bir savaşın içerisindeyiz. Kulüplerin gelirlerini artırmak için sürekli çalışıyoruz. Yakında müjdelerimiz olacak. Hem kendi kulübümüze hem de diğer kulüplere kalıcı gelir bırakmayı hedefliyoruz. Her birimiz çok güzel şehirleri temsil ediyoruz. Birlik ve beraberlikle Türk futbolunda güzel şeyler yapacağız, ben buna inanıyorum."