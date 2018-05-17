Flaş ayrılık! Resmen duyurdu...
Rıza Çalımbay sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılacağını açıkladı.
Rıza Çalımbay, sezon sonunda Trabzonspor ile yollarını ayıracağını duyurdu.
İşte Çalımbay'ın açıklamaları:
En çok üzüldüğüm şey, kulübü FIFA'ya şikayet edip halâ takımda yer alan arkadaşlarımızla olmak. Sıkıntılı bir dönemde Trabzonspor'a geldik. Yeni gelen yönetimle en ufak bir sorunum dahi olmadı. Rıza Çalımbay: Dün yönetimle görüştüm ve burada gelecek sezon çalışmak istemediğimi söyledim. Teşekkür ettim ve yollarımızı ayırdık. Karabük maçıyla inşallah buradaki son maçımızı çok iyi şekilde tamamlayacağız.
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