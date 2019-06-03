Flaş Allahyar Sayyadmanesh gelişmesi! Takımını Fenerbahçe yazdılar...
İran'ın en önemli haber portallarından Tehran Times, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili flaş bir gelişme paylaştı.
2022 Dünya Kupası'na hazırlanan İran Futbol Takımı, bu doğrultuda Suriye ve Güney Kore ile hazırlık maçları yapacak.
İran'ın en önemli haber portallarından Tehran Times, Marc Wilmots'un açıkladığı 25 kişilik kadroyu paylaşırken, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Allahyar Sayyadmanesh'in takımını sarı-lacivertliler olarak belirtti.
İşte o paylaşım...
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