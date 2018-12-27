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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaynak: Yarisdergisi.com
27.12.2018 - 08:03, Son Güncelleme:

Flaş açıklama! Halis Karataş artık at binmeyecek...

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Flaş açıklama! Halis Karataş artık at binmeyecek...

At yarışlarında 20 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle jokey kazanım paylarının tabelanın tüm dereceleri için yüzde 10’dan birincilikte yüzde 10, ikincilikte yüzde 7, üçüncülükte - dördüncülükte ve ikramiye varsa beşincilikte yüzde 5 olarak düzenlenmesi üzerine jokeyler grev kararı aldı. Kararla kazançları önemli ölçüde tırpanlanacak jokeyler imzalı basın açıklaması yaparken Türkiye’nin önde gelen jokeyleri Halis Karataş, Selim Kaya, Ahmet Çelik, Özcan Yıldırım ve Gökhan Kocakaya’nın da bu karara uyacak isimler arasında olması dikkatleri çekti.

İşte Jokeylerin yaptığı o açıklama...

Yarış kamuoyunun bildiği üzere; 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği ile Jokey Montlarında ciddi bir indirime gidilmiştir. Bu gelişme Türkiye’de at binen biz jokeyler tarafından büyük bir şok ve şaşkınlıkla karşılanmıştır!

Yaşanan bu gelişmenin akabinde, yapılan bu değişikliğin gerekçelerini öğrenmek, konunun muhatabı olan jokeylerin düşüncelerini aktarmak ve meslektaşlarımızı ilgilendiren bazı konularda yardım talep etmek amacıyla Dernek Başkanımız Ertul Cankılıç vasıtasıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına ve diğer ilgili mercilere görüşme talebinde bulunulmuş, ancak maalesef bu talebimiz kabul görmemiştir.

Biz jokeylerin ve özellikle genç kuşak jokey ve aprantilerin istikbalini olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğümüz bu değişiklik sonrası karşı karşıya kaldığımız durumu değerlendirmek amacıyla 22 Aralık 2018 Cumartesi günü acil bir toplantı düzenledik.

Kamuoyunun takdir edeceği gibi bir anda ve çok hızlı bir şekilde değiştirilen ve yürürlüğe giren kararlar, hepimizi panik havasına soktu. Bu şartlar altında yaptığımız toplantıda bütün jokeylerin çok zor duruma düşeceği konusunda fikir birliği yaparak, 1 Ocak 2019 Salı gününden itibaren kendi hür irademizi kullanarak at binmeme kararı almış durumdayız.

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En kısa süre içerisinde bu yönetmelikteki biz jokeyleri ilgilendiren bazı konuların düzeltilmesini talep eden ve aynı zamanda diğer istek ve şikâyetlerimizi de belirten bir dilekçeyi, TJK Başkanlığına, Yüksek Komiserler Kuruluna ve muhatabımız olan diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeyi amaçlıyoruz.

Beklentimiz; bu dilekçemize olumlu sonuçlarla en kısa sürede geri dönüş yapılmasıdır. Bu noktada umutluyuz ve beklemede kalacağız. Bu kurumlardan gelecek cevaplara göre önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğimize tüm jokeyler olarak hep birlikte karar vereceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

1 Ocak’tan itibaren kendi hür iradesi ile Deklare olmak istemeyen jokeylerin isim listesi;

Halis Karataş – Selim Kaya – Sadettin Boyraz – Erhan Yavuz – Mehmet Kaya – Özcan Yıldırım – Ahmet Çelik – Akın Sözen – Gökhan Kocakaya – Uğur Polat – Deniz Yıldız – Nurettin Şen – Onur Öztürk – Müslüm Çelik – Mustafa Çiçek – Gökhan Yıldız – Furkan Yüksel – Kadir Tokaçoğlu – Gökhan Gökçe – Barış Kurdu – Tolga Yıldız – Murat Gündüzeli – Ferit Yardımcı – Sinan Özen – Onur Yıldız – Mehmet Akyavuz – Furkan Yüksel – Hışman Çizik – Halef Katı – Hakan Yıldız – Nevzat Avcı – Hüseyin Şimşek – Dorukhan Palaur – Vahdettin Kaplan – İsmail Katı – Çetin Taş – Mücahit Bayır – İsmail Dinar – Burak Akçay – Mahsun Demirbaş – Onur Atmaca – Sinan Çetin – Yunus Emre Yüksel – Mahsun Turan – Fatih Rüstem Bebek – Doğukan Sav – Doğukan Aydoğan – Çetin Ok – Muharrem Ok – Adem Aslan – Halil Ketme – Halil Parıldar – Halil Altın – Adem Aslan – Sercan Tırpan – Tugay Alıcı – Alican İşleyen – Harun Kılıçaslan – Recep Karakaya – Delil Korkmaz – M.A..Solmaz – Galip Kılıç – İsmail Katı – Ahmet Oluk – Alperen Oluk – Mustafa Tarhan – Umut Barlık – Caner Tepe – Alican İnan – Alaattin Küründük – O. Şevket İrtiş – Mehmet Gönültaş – Mertcan Çelik – Arif Okan Pazar – Atakan Cem Dağdeviren – Furkan Him – Ayhan Kurşun – Hüseyin Şanlı – Kemal Kurt – Samet Erkuş – H. İbrahim Akkaya – Mehmet Doğan – Remzi Doğan – M. Fatin Aslan – Hüseyin Altunkılıç – M. Ünlü – M. Işık – İsa Katar – İsa Akyavuz – Ahmet Aslan – Vedat Kızmaz- Burak Averbak – Selim İpek – Ali Kaçmaz – Yusuf Aktaş – Mazlum Pirdemir – Sinan Güleryuzler

Flaş açıklama Halis Karataş artık at binmeyecek...

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