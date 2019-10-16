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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Flamengo şampiyonluk yolunda! Kritik deplasman, galibiyetlerine iddaa'da...

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Flamengo şampiyonluk yolunda! Kritik deplasman, galibiyetlerine iddaa'da...

Brezilya Serie A’da doludizgin şampiyonluğa giden Flamengo, kritik bir deplasmana çıkıyor. Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’da çok sayıda oyun seçeneğiyle bahis yapabileceksiniz.

FORTALEZA - FLAMENGO

Teknik direktörlüğe Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus’u getirdikten sonra şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Flamengo, sezona istediği gibi başlayamamıştı.

Hatta taraftar ilk 10 hafta özellikle de deplasmanda alınan kötü sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’u sıkıştırmıştı.

Ancak Bruno Henrique, Gabigol ve Arrascaeta’nın yükselen formuyla zirveye yerleşmeyi bilen Kırmızı-siyahlılar takipçileriyle oynadığı kritik maçları da kazanarak büyük avantaj yakaladı.

Şimdi Fortaleza deplasmanında kazanarak sahasında oynayacağı peş peşe iki mücadeleye rahat çıkmak istiyorlar.

Konuk ekipte milli takımdan dönen 25 gollü Gabigol ihtiyaç halinde forma giyebilecek. Ancak takımın bir diğer skorer ismi Bruno Henrique kart cezalısı. Yine Arrascaeta’nın sakatlığı ise iyileşmemiş görünüyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Flamengo oynadığı son 12 lig maçının 11’ini kazandı.

- Flamengo oynadığı son 6 deplasmanın 5’inde en az 2 gol attı.

- Flamengo ligde oynadığı son 11 maçın 9’unda her iki yarıyı da önde tamamladı.

Flamengo şampiyonluk yolunda Kritik deplasman, galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Misli.com üyelerinin bu maçta kuponlarına en fazla eklediği tercih konuk ekip Flamengo’nun galibiyeti olmuş.

Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %30’u Flamengo’nun 3 puanı alacağını ön görmüşler.

MİSLİ.COM YAZARI SERKAN ÇALIŞIR NE ÖNERDİ?

Oldukça yoğun bir fikstürün içinden geçen Flamengo, son 12 gündeki 4. maçına çıkacak.

Emin adımlarla şampiyonluğa koşan lider Flamengo, en yakın rakibinin 8 puan önünde. Ligde kalma mücadelesi veren rakipleri Fortaleza deplasmanında normal şartlarda kazanmaya yakınlar; ancak golcü Bruno Henrique görev alamayacak.

Gabigol’un ise oynaması bekleniyor. Arrascaeta ise henüz iyileşmedi.

İki ekip arasındaki son 5 maç TG 2-3 aralığında bitmişti. Yine benzer bir sonuç bekliyorum.

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Bruno Henrique'nin Santos zamanları... Flamengo ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...

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