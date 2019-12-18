MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFlamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis...
GeriFutbol Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.12.2019 - 00:39, Son Güncelleme:

Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis...

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal karşılaştı.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 18. dakikada Salim ed-Devseri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Flamengo, 49. dakikada Giorgian De Arrascaeta, 78. dakikada Bruno Henrique, 82. dakikada Ali el-Bulayhi'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-1 kazanarak finale yükseldi.

El-Hilal'in Perulu oyuncusu Andre Carrillo, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

- Beşincilik maçını Esperance de Tunis kazandı

Tunus ekibi Esperance de Tunis ise Hamdou Elhouni (3), biri penaltıdan Anice Badri (2) ve Sameh Derbali'nin ağları sarstığı maçta El-Sadd'ı 6-2 mağlup ederek turnuvayı 5. sırada tamamladı.Abdülkerim Hasan'ın 24. dakikada kırmızı kart görerek El-Sadd'ı 10 kişi bıraktığı mücadelede, Katar temsilcisinin penaltıdan bulduğu golleri, Baghdad Bounedjah ve Hasan el-Heydus kaydetti.

Turnuvanın diğer yarı final karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Meksika ekibi Monterrey, yarın karşılaşacak. 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
daha fazla video için

Flamengo 3 golle final biletini aldı Bafetimbi Gomis...


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle