Fishing Strike rekor kırdı
Heyecanla beklenen mobil balıkçılık oyunu Fishing Strike, bu ay içinde global lansmanına hazırlanırken ön kayıt yaptıran oyuncu sayısı 1 milyonu geçti.
Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi olan Netmarble dünya çapında 1 milyondan fazla oyuncunun yeni mobil balıkçılık oyunu Fishing Strike için ön kayıt yaptırdığını duyurdu.
Şubat ayında açılan ön kayıt iki aylık bir süre zarfında 1 milyondan fazla başvuru alarak mobil oyun pazarında bir balıkçılık oyunu için olağan dışı bir rekor kırdı.
Oyuncular, bu ay içerisinde Fishing Strike iOS ve Android cihazlar için yayınlandığında alınabilir olacak olan premium tekne ve balıkçılık ekipmanı gibi özel oyun içi eşyaları alabilmek için, lansmana kadar açık kalacak olan ön kayıta web sitesinden (http://fishingstrike.netmarble.com) başvurabilirler.
Fishing Strike oyunculara dünyayı gezerken, dünyanın en iyi balıklarını tutma umuduyla oltalarını sallayabilecekleri, lansman itibariyle 500'den fazla balık türü ile tamamen yeni bir mobil balıkçılık deneyimi sunuyor. Oyun, avcıya özgü beceri ve donanımların oyun oynarken önemli bir rol oynadığı, avcı ile balık arasında dinamik oyun özelliklerine sahip, balıklarla stratejik ve heyecanlı savaşlar sunmakta.
Oyunda AR teknolojisi var
Oyun ayrıca sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik izleme modlarını da destekleyerek oyuncuların kendi akvaryumlarında kullandıkları balıkları 360 derecelik bir kamera görüntüsü ile seyredebilmelerini ve bu sayede balıkları mobil cihazının kamera objektifi üzerinden gerçek dünyaya yansıtabilmelerini sağlıyor. Ayrıca oyun balıklar için yapay zeka teknolojisi kullanmakta, akvaryumdaki çeşitli türlerdeki balıklar, gerçek dünyadaki besin zinciri yapısına dayanarak birbirlerinin davranışlarını etkilemektedir.
Netmarble’ın Bölüm Direktörü Byung-jin Oh, “Fishing Strike'ın dünyanın dört bir yanından ilgi ve dikkat çektiğini görmekten onur duyduk” dedi. “Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların keyfini çıkarabilecekleri tamamen yeni ve kaliteli mobil balıkçılık oyununu başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Geçtiğimiz ay Netmarble, 6 ülkede Fishing Strike'ın ön lansmanı gerçekleştirdi ve Nisan ayında yapılacak olan küresel lansman öncesinde oyunun kalite kontrolünü tamamladı.
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