Fishing Strike dünyaya açılmadan önce Türkiye'de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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eSpor
22.03.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Fishing Strike dünyaya açılmadan önce Türkiye'de

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Fishing Strike dünyaya açılmadan önce Türkiye'de

Balık tutma oyunu Fishing Strike dünyada oynanmaya başlamadan önce Türkiye’de oynanmaya başlıyor. Oyun kısa bir süre sonra ise resmi açılışı yapılarak, tüm dünyada oynanmaya açılacak.

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun firması olan Netmarble Games Corp., mobil balıkçılık oyunu Fishing Strike'ın Türkiye, Kanada, Danimarka, Singapur ve Malezya’da Apple App Store ve Google Play üzerinden indirilerek oynanabileceğini duyurdu.

Fishing Strike, dünyanın dört bir yanından gerçek dünya balıkçılık alanlarına seyahat ederken ve avcıların benzersiz yetenek ve ekipman seti ile balıklarla stratejik ve canlandırıcı savaşlar yapabildiği, avcı balık arasında dinamik bir oyun vaat eden, tamamen yeni bir mobil balıkçılık deneyimi sunuyor. Oyunda yakalanabilecek 500 farklı balık, aralarında seçim yapılabilecek 30 avcı, araştırılacak 6 farklı bölge ve çeşitli oyun modları olacak.

Oyunda, temiz sularda balık avlamak için eşsiz bir Smart View sistemi ile desteklenen böylece oyuncular avlamak istedikleri balıkları seçmesine olanak verecek dinamik su altı görüntüleri bulunmakta. Sanal gerçeklikte ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle balık avlama seçeneğini sunan ilk balık tutma oyunu olan Fishing Strike'ta oyuncular, yakaladıkları balıkları kendi akvaryumlarında 360 derece kamera açılarıyla görmenin tadını çıkarabilecek ve mobil cihazlarının kameralarıyla balıklarını gerçek dünyada çekecekleri şeylere dahil edebilecekler.

 

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