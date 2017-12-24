Fırtına, Karabük'te dindi!

STAT: Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Kerem Ersoy(xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar(xx) - Osman(xx), Gaman(xx), Barış(xx), Ibanez(xxx), İlhan(xx)(Dk.88 İshak), Poko(xx), Ceyhun(xx), Skulason(xx), Serdar(xx)(Dk.75 Kerim x), Yatabare(xxx)
TRABZONSPOR: Onur(xx) - Pereira(xx), Hubocan(xx), Mustafa Akbaş(xx), Emmanuel Mas(xx), Abdülkadir(xx), Onazi(x)(Dk.82 Rodallaga), Okay(xx), Yusuf Yazıcı(x)(Dk.76 Sosa x), Olcay Şahan(x)(Dk.62 N'Doye x), Burak Yılmaz(xxx)
GOL: Dk 74 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk.80 Burak Yılmaz (Trabzonspor)
SARI KART: İlhan, Gaman, Ceyhun, Ibanez, Skulason, Barış (Kardemir Karabükspor), N'Doye, Hubocan (Trabzonspor)
Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk olan Trabzonspor, son haftalardaki başarılı performansını zorlu deplasmanda sürdüremedi ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci yarısı büyük heyecana sahne oldu. Maçın 74. dakikasında Mustapha Yatabare’nin eski takımına attığı golle Karabükspor 1-0 öne geçerken 80’de Burak Yılmaz durumu 1-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Karabükspor 8 hafta sonra puanla tanışırken Trabzonspor’un 5 maçlık galibiyet serisi ise son bulmuş oldu. Böylece bordo mavili ekip 29 puana ulaşırken Karabükspor puanını 9 yaptı.