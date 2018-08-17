Fırtına evinde esti! Trabzonspor 3-1 Sivasspor...
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavili ekip Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.
Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı. Dakikalar henüz 7'yi gösterdiğinde Olcay Şahan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra Trabzonspor, Rodallega'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. 27. dakikada ise ilk golü atan Olcay Şahan'ın asistinde Rodallega müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve maç 3-0'a geldi. 29. ve 31. dakikada Yusuf Yazıcı 30. dakikada ise Rodallega Sivasspor kalesinde üst üste tehlike yarattı. Ancak bu pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. Sivasspor'un yeni transferi Douglas attığı harika golle farkı 2'ye indirdi. İlk yarı Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Skor üstünlüğünü elinde bulunduran Trabzonspor ikinci yarıya daha kontrollü bir oyunla başladı. 53. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna Juraj Kucka dahil oldu. 63. dakikada Rodallega oyundan çıkarken yerine Burak Yılmaz oyuna girdi. 69. dakikada gole yaklaşan takım Sivasspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Serhiy Rybalka. Ancak top ağlarla buluşmadı. Bu ataktan hemen sonra Sivasspor, Arouna Kone ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut. 82. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor sahasından galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle