Fırtına Avrupa aşkına coştu!
Süper Lig'in 28. hafta maçında Trabzospor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavlililer 4-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 53. dakikada Abdükadir Ömür, 62. dakikada Yusuf Yazıcı, 66 ve 76'da Burak Yılmaz kaydetti. Kayserispor, 5-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından kalesinde 2 haftada 9 gol gördü. Trabzonspor Galatasaray yenilgisinin ardından buanını 45'e çıkardı. Kayserispor ise 41 puanda kaldı. Rıza Çalımbay'ın ekibi ligde bir sonraki hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılı takım ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Stat: Medical Park
Hakemler:Ali Palabıyık , Serkan Olguncan , İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Onur , Kamil Ahmet Çörekçi , Hubocan , Okay , Novak , Onazi (Uğur Demirok dk. 28 ), Kucka , Yusuf Yazıcı , Olcay Şahan (Castillo dk. 82 ), Abdulkadir Ömür (Rodallega dk. 88 ?), Burak Yılmaz
Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda, Mustafa Akbaş, Pereira, Hüseyin Türkmen, Adurrahim Dursun, Sami Can Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung , Lopes , Levent Gülen (Boldrin dk. 67 ), Armel Kana-Biyik , Erkan Kaş , Sapunaru , Şamil Çinaz , Mendes (William dk. 58 ), Artem Kravets (Asamoan Gyan dk. 66 ), Deniz Sürüç , Umut Bulut
Yedekler: Vedat, Espinoza, Güray Vural, Stojiljkovic, Erdal Öztürk, Atila Turan
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 54), Yusuf Yazıcı (dk. 62), Burak Yılmaz (dk. 66 ve 76) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Mendes, Levent Gülen (Kayserispor), Okay (Trabzonspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Kucka'nın kafa vuruşunu Erkan Kaş son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
30. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Onur kornere çeldi.
39. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Kucka'nın pasında topu önüne alan Burak Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü. İkinci kez vuruşunda ise yine Lung'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
54. dakikada Abdulkadir Ömür, rakiplerinden kaptığı topla birlikte ceza sahası yayına indi. Ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Lung'un sağından ağalarla buluştu. 1-0
62. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Yusuf Yazıcı ile buluşturdu. Yusuf, düzgün bir vuruşla topu kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu. 2-0
66. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içine doğru gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Burak Yılmaz, kafa vuruşuyla topu ağalarla buluşturdu. 3-0
76. dakikada gelişen Trabzonspor organize atağından ceza sahası içinde Olcay'ın pasıyla topla bulaşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 4-0
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