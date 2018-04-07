Fırtına Avrupa aşkına coştu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
07.04.2018 - 17:53, Son Güncelleme:

Fırtına Avrupa aşkına coştu!

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Fırtına Avrupa aşkına coştu!

Süper Lig'in 28. hafta maçında Trabzospor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavlililer 4-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 53. dakikada Abdükadir Ömür, 62. dakikada Yusuf Yazıcı, 66 ve 76'da Burak Yılmaz kaydetti. Kayserispor, 5-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından kalesinde 2 haftada 9 gol gördü. Trabzonspor Galatasaray yenilgisinin ardından buanını 45'e çıkardı. Kayserispor ise 41 puanda kaldı. Rıza Çalımbay'ın ekibi ligde bir sonraki hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılı takım ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Stat: Medical Park

Hakemler:Ali Palabıyık , Serkan Olguncan , İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Onur , Kamil Ahmet Çörekçi , Hubocan , Okay , Novak , Onazi (Uğur Demirok dk. 28 ), Kucka , Yusuf Yazıcı , Olcay Şahan (Castillo dk. 82 ), Abdulkadir Ömür (Rodallega dk. 88 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda, Mustafa Akbaş, Pereira, Hüseyin Türkmen, Adurrahim Dursun, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Lung , Lopes , Levent Gülen (Boldrin dk. 67 ), Armel Kana-Biyik , Erkan Kaş , Sapunaru , Şamil Çinaz , Mendes (William dk. 58 ), Artem Kravets (Asamoan Gyan dk. 66 ), Deniz Sürüç , Umut Bulut

Yedekler: Vedat, Espinoza, Güray Vural, Stojiljkovic, Erdal Öztürk, Atila Turan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 54), Yusuf Yazıcı (dk. 62), Burak Yılmaz (dk. 66 ve 76) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Mendes, Levent Gülen (Kayserispor), Okay (Trabzonspor)

Muharrem Usta gözyaşlarıyla veda etti
Muharrem Usta gözyaşlarıyla veda etti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Kucka'nın kafa vuruşunu Erkan Kaş son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

30. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Onur kornere çeldi.

39. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kucka'nın pasında topu önüne alan Burak Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü. İkinci kez vuruşunda ise yine Lung'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

54. dakikada Abdulkadir Ömür, rakiplerinden kaptığı topla birlikte ceza sahası yayına indi. Ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Lung'un sağından ağalarla buluştu. 1-0

62. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Yusuf Yazıcı ile buluşturdu. Yusuf, düzgün bir vuruşla topu kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

66. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içine doğru gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Burak Yılmaz, kafa vuruşuyla topu ağalarla buluşturdu. 3-0

76. dakikada gelişen Trabzonspor organize atağından ceza sahası içinde Olcay'ın pasıyla topla bulaşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 4-0

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