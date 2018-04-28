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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.04.2018 - 20:57, Son Güncelleme:

Fırtına Antalyaspor'u ateşe attı

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Fırtına Antalyaspor'u ateşe attı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle son buldu. Ev sahibi takım 6. dakikada Emre Güral ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un 40. dakikada bulduğu penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi. 62'de Yusuf Yazıcı'nın golü maç skorunu tayin etti. Trabzonspor 49 puana yükseldi. Antalyaspor ise 35 puanda tehlikeli bir bölgede kaldı. Antalyaspor ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım , Asım Yusuf Öz , Yusuf Bozdoğan

Antalyasppor: Boffin , Celutska (Danilo dk. 86 ?), Diego , Djourou , Sakıb , Hakan , Charles , Emre (Vainqueur dk. 71 ), Maicon (Sangare dk. 64 ), Deniz Kadah , Doukara

Yedekler: Ferhat, Ozan, Yekta, Chıco, Harun, Jevtovic, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Uğurcan , Pereira , Okay , Hubocan , Novak , Onazzi , Yusuf (Bero dk. 80 ), Kucka , Sosa (N’Doye dk. 69 ), Olcay (Batuhan dk. 88 ?), Burak

Yedekler: Esteban, Durıca, Arda, Bero, Mustafa, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Emre Güral (dk. 6) (Antalyaspor), Burak (dk. 40 pen.), Yusuf (dk. 62) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Charles, Diego, Emre, Hakan (Antalyaspor), Pereira, Bero, Uğurcan (Trabzonspor)

Fırtına Antalyasporu ateşe attı

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan Olcay’ın ceza alanına ortasında müsait pozisyondaki Kucka’nın gelişine vuruşu auta gitti. 

3. dakikada Hakan’ın derinlemesine ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Celutska’nın şutunu kaleci çıkardı. 

6. dakikada Doukara’nın sol kanattan penaltı noktasına üzerine yerden ortasında Deniz Kadah topun üstünden atladı. Gelen topu önünde bulan Emre Güral’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0 

17. dakikada Doukara’nın orta alandan taşıdığı topu sağ kanattan ceza sahasına giren Emre‘ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunu kaleci çıkardı. 

20. dakikada Celutska’dan altığı pasla ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Emre’nin şutunu kaleci kornere çeldi. 

39. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Olcay’ın şutunda top ceza sahası içinde Charles’in elinden dönünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 

40. dakikada penaltıyı kullanan Burak’ın şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1 

47. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara, Hubocan’dan sıyrıldıktan sonra altı pasın dışından çektiği şutu kaleci çıkardı. 

52. dakikada Charles’in uzun pasında topla buluşan Doukara ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci uzaklaştırdı. 

54. dakikada sol çaprazda topla buluşan Burak, Diego’dan sıyrılıp, ceza sahası içinden sert şutu üstten auta gitti. 

62. dakikada Kucka'nın pası ile ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Yusuf’un, Sakıb’tan sıyrıldıktan sonra çektiği şut kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2 

75. dakikada Doukara'nın yerden pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sakıb’ın şut savunmadan sekip kornere çıktı. 

77. dakikada Doukara’nın pasında penaltı noktasına yakın bir yerde müsait pozisyonda topla buluşan Sangare’nin şutunu defans çıkardı. 

79. dakikada Hakan’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Doukara’nın sert şutunu kaleci kornere çeldi. 

88. dakikada kaleci Uğurcan’ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazın topla buluşan N’Doye’nin sert şutunu kaleci çıkardı. 

90+3. dakikada Batuhan'ın penaltı noktası üzerindeki pasını verdiği Burak'ın plasesini kaleci çıkardı.

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