'Firavun laneti gibi, o 8 kulübün 3'ü küme düştü'

Röportaj: Ali Naci Küçük

Mustafa Cengiz, geçen sezon 24 Kasım’da Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptıkları, “VAR kayıtları açıklansın. Hakem Hüseyin Göçek ve VAR masasındaki Halis Özkahya’nın 87. dakikada bizim aleyhimize verilen penaltı sonrası 5 dakika boyunca ne konuştukları kamuoyuna açıklanmalı” dedikleri için, TFF ve diğer kulüplerden tepki gördüklerini hatırlatarak şöyle dedi:

ÖNCE TFF CEZA VERDi



‘VAR kayıtları açıklansın’ dediğimiz için önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bize ceza verdi. Arkasından Kulüpler Birliği Vakfı, bizim dışımızdaki 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 kulüp değil, 8 kulüp idi. Sanki Firavun’un laneti gibi bu 8 kulübün 3’ü küme düştü, 5’i kaldı. O zamanlarda ‘Hakemler de insandır, onlar da pekalâ hata yapabilir’ diyen 8 kulüp asla hakem hataları için konuşamaz! Konuşmamaları gerekir.... Hakemler hakkında kesinlikle basın toplantısı yapmamaları gerekir.