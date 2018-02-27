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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Trabzonspor için kritik hafta!

Futbol
AA
27.02.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Fırat Aydınus'un derbi karnesi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.

Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı.
İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı.
Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.

Galibiyetlerde eşitlik var

Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.

6 kırmızı, 49 sarı kart çıkardı

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu.
Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.
İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe, bu sezon Aydınus ile kazanamadı

Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı.
Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.

Aydınus'un yönettiği derbiler

Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori

2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig

2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig

2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig

2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig

2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig

2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig

2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final)

2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final)

2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen)

2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig

2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 Lig




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