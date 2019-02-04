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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.02.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp

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Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp

Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler, iki hafta önce görev aldıkları Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından sonra profesyonel liglerdeki hiçbir karşılaşmada görev alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, 20 Ocak Pazar günü sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelede en fazla konuşulan ise hakemler oldu. Müsabakada düdük çalan Halil Umur Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus, özellikle bordo-mavili camia tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu yaşananların ardından Merkez Hakem Kurulu da (MHK), Meler ve Aydınus'u iki haftadır hiçbir müsabakaya atamadı.

Fırat Aydınus, sadece yine aynı haftada oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu. Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında da VAR hizmeti vermişti. 45 yaşındaki Aydınus ise Süper Lig'de toplamda 28 karşılaşmaya atandı.

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