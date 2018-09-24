Fırat Aydınus ile Halis Özkahya üçüncü kez...
Bu akşam oynanacak olan 'Fenerbahçe-Beşiktaş' derbisinin 'VAR' görevi Halis Özkahya'ya verildi. Fırat Aydınus ile Halis Özkahya, daha önce iki kez beraber görev yapmışlardı. İşte detaylar...
Fırat Aydınus'un yönettiği 'Başakşehir-Trabzonspor' ve 'Trabzonspor-Galatasaray' maçlarında VAR odasında Halis Özkahya vardı.
İki maçta da Aydınus'un 'VAR' odasına başvurmadığı gözlemlendi.
Halis Özkahya, o iki maçın dışında, bu akşam öncesinde üç defa daha 'VAR' odasında görev yapmıştı. İşte o maçlar ve 'VAR' kararları...
1) Sivasspor - Alanyaspor: Alanya'nın golü önce yardımcı hakem tarafından iptal edildi, ardından da VAR tarafından onaylandı.
2) BB Erzurumspor - Başakşehir: Visca'nın golünü yardımcı hakem iptal etti, VAR onayladı. Özer, İrfan Can'a taban girdi. Orta hakem Bülent Yıldırım sarı kart verdi. VAR, Yıldırım'ı ekrana çağırdı. Yıldırım inceledi ama kararını değiştirmedi. Erzurumspor, ilk yarının sonlarına doğru soldan bir orta kesti, içerde Başakşehirli futbolcu rakibin yükselmesini engelledi. Bu sefer de VAR çağırmadı.
3) Antalyaspor - Sivasspor: İki takım da benzer şekillerde penaltı kazandı. Ekrana yansıyan, içerden VAR uyarısı olmadı.
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