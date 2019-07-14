Fiorentina’dan hazırlık karşılaşması teklifi geldi
Yeni sezona 16 Temmuz’dan itibaren Avusturya’nın Seefeld kasabasında yapacağı kamp ile hazırlanacak olan G.Saray’a Serie A ekiplerinden Fiorentina hazırlık maçı teklifi yaptı.
Fatih Terim’in 2001 yılında teknik adamlığını yaptığı ve Floransa’da sevilmesine neden olan mor beyazlı kulüp, 10 Ağustos tarihinde hazırlık karşılaşması için resmi teklifte bulundu.
İtalyan ekibi maçın Floransa’da oynanmasını talep etti. 7 Ağustos’ta Ankara’da Akhisarspor ile Süper Kupa finaline çıkacak olan Galatasaray’da şartlar uygun bulunur ve Fatih Terim onaylar ise Fiorentina’nın teklifi kabul edilecek.
Galatasaray sezon öncesi ilk hazırlık maçını ise 19 Temmuz’da Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile yapacak
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