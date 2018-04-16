Finlandiya, İsveç, Norveç liglerini bildi! Yok böyle kupon, 15 maça...
Göz önünde olmayan liglerden oluşturduğu 15 maçlık kuponuyla Nesine.com'da zirveye yerleşti!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
863'üncü iddaa dönemi henüz bitmedi ama dün akşam saatlerinde müthiş bir kupon zirveye yerleşti!
Bir Nesine.com kullanıcısı 15 maçlık kuponuyla 4.073 TL kazandı, 1.357 katı tutturdu!
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