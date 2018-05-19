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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.05.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

Finallerin takımı Galatasaray

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Finallerin takımı Galatasaray

Galatasaray'ın şampiyonluk için sahada olacağı Göztepe maçı öncesi gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu

Artık tüm bir sezonun emeği ve karşılığı bu 90 dakikada saklı! Ekstra sözlere hiç gerek yok. Galatasaray için şampiyonluk kupası ve en önemlisi yıllardır uzakta kaldığı Şampiyonlar Ligi arenasına kalan mesafe 90 dakika! Elbette stresi ve baskısı yüksek bir maç olacak. Ancak Galatasaray'ın başında Fatih Terim'im olduğunu unutmamak gerekli. Fatih hoca hafta boyu, bir teknik adamdan çok daha fazlasını yaptı Florya'da... Ve oyuncularına olan güveni, inancı ile o baskıyı, stresi üzerlerinden aldı. Ben Galatasaray'ın her ne kadar stres ve baskısı yüksek bir maça çıkacak olsa da sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum.

Herkes Galatasaray'ın deplasman fobisini konuşuyor. Ancak bence konuşulması gereken Galatasaray'ın yıllardır finallerin takımı olduğu... Galatasaray kendisi için tek ihtimalli olan maçlardan yüzde 90 oranında başarı ile ayrılan, kısaca finallerin takımıdır. Ve Galatasaray takımı için bu mücadele ligde deplasmanda oynanacak bir karşılaşma değil, bir final müsabakası özelliği taşıyor. Galatasaray'ın da finallerin takımı olduğunu düşünürsek bence sarı kırmızılılar, sadece son virajda şampiyonluk yarışındaki rakiplerini net bir oyunla mağlup etmesi ile beraber hak ettiği mutlu sona ulaşacaktır.

Teknik Direktör Fatih Terim'in stoperde tercihi beklendiği gibi Maicon değil Serdar Aziz oldu. Ve bence de doğrusu da oldu. Çünkü Serdar, perde arkasında bu sezon bana göre Mariano ve Nagatomo ile beraber Galatasaray defansının en başarılı ismi idi. Finalde de oynamak Serdar'ın hakkı idi...

Cimbom'da Göztepe maçı öncesi önemli gelişmeler!Süper Lig'in lideri Galatasaray'da tüm gözler deplasmanda oynanacak Göztepe maçına çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılı takım maçtan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı ve şampiyon olunması durumunda, Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapılacağını aktardı. İşte Cimbom'daki son gelişmeler...
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