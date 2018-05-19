Finallerin takımı Galatasaray

Artık tüm bir sezonun emeği ve karşılığı bu 90 dakikada saklı! Ekstra sözlere hiç gerek yok. Galatasaray için şampiyonluk kupası ve en önemlisi yıllardır uzakta kaldığı Şampiyonlar Ligi arenasına kalan mesafe 90 dakika! Elbette stresi ve baskısı yüksek bir maç olacak. Ancak Galatasaray'ın başında Fatih Terim'im olduğunu unutmamak gerekli. Fatih hoca hafta boyu, bir teknik adamdan çok daha fazlasını yaptı Florya'da... Ve oyuncularına olan güveni, inancı ile o baskıyı, stresi üzerlerinden aldı. Ben Galatasaray'ın her ne kadar stres ve baskısı yüksek bir maça çıkacak olsa da sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum.

Herkes Galatasaray'ın deplasman fobisini konuşuyor. Ancak bence konuşulması gereken Galatasaray'ın yıllardır finallerin takımı olduğu... Galatasaray kendisi için tek ihtimalli olan maçlardan yüzde 90 oranında başarı ile ayrılan, kısaca finallerin takımıdır. Ve Galatasaray takımı için bu mücadele ligde deplasmanda oynanacak bir karşılaşma değil, bir final müsabakası özelliği taşıyor. Galatasaray'ın da finallerin takımı olduğunu düşünürsek bence sarı kırmızılılar, sadece son virajda şampiyonluk yarışındaki rakiplerini net bir oyunla mağlup etmesi ile beraber hak ettiği mutlu sona ulaşacaktır.

Teknik Direktör Fatih Terim'in stoperde tercihi beklendiği gibi Maicon değil Serdar Aziz oldu. Ve bence de doğrusu da oldu. Çünkü Serdar, perde arkasında bu sezon bana göre Mariano ve Nagatomo ile beraber Galatasaray defansının en başarılı ismi idi. Finalde de oynamak Serdar'ın hakkı idi...