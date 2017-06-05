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Finalin rövanşını ligde aldılar!

League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Yaz Mevsimi’nde heyecan başladı.

Hürriyet Haber
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KMF’de rakibi BAU SuperMassive’e yenilerek şampiyonluğu kaybeden Oyunfor.Crew rövanşı Yaz Mevsimi’nin ilk maçında almayı başardı.

Rakibini her iki oyunda da mağlup ederek 2-0 yenen Crew, sezonun ilk galibiyetini de alan taraf oldu ve sıralamada liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen sezonun başarılı ekiplerinden 1907 Fenerbahçe Espor ilk maçında Team AURORA’yı 2-0 yendi. Ancak diğer maçta BAU SuperMassive’e kaybetmekten kurtulamadı.

Ligin yeni ekibi Çilekler ise ilk maçlarında P3P Esports ile 1-1 berabere kaldı. Team AURORA ile oynadıkları maçtan da aynı skorla ayrılan Çilekler sezona 2 puanla başlayarak büyük moral buldu.

İşte Yaz Mevsimi'nde ilk hafta maçları sonrası oluşan puan durumu

Finalin rövanşını ligde aldılar

 

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