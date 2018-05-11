Finalin adı: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Yakın Doğu Üniversitesi'ne 76-66 yenildi. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Yakın Doğu Üniversitesi'ne 76-66 yenildi. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan misafir takım Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyotu 20-14 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta aradaki sayı farkını 12'lere kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son 3 dakika yediği üst üste sayılarla aradaki farkı koruyamadı ve devreyi 38-36 önde tamamladı. Maçın 3. periyotunda ise iyi oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Çukurova Basketbol, maçta ilk kez öne geçti ve bu periyota 59-57 önde girdi. Maçın son periyotunda ise oyuna ağırlığı koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-66 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Mehmet Şahin , Murat Ciner , Tahsin Kuzu
Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 2, Bahar Yapar 5, Erlana Lanay Larkins 7, Emel Ecem Güler 15, Melis Talay 10, Gökşen Fitih 1,Diamond Danae Aziza De Shields 15, Alina Lagupova 11
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 9, Cansu Köksal 2, Bahar Çağlar 4, Kuanitra Holingsvorth 8, Jantel Lavender 16, Sandrine Beatrice Grude 8, Kayla Renae Mc Bride 20, Courtney, Mchelle Vandersloot 9
1. Periyot: 14-20 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 36-38 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 59-57 (Çukurova Basketbol lehine)
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