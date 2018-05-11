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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
11.05.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

Finalin adı: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

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Finalin adı: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Yakın Doğu Üniversitesi'ne 76-66 yenildi. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Yakın Doğu Üniversitesi'ne 76-66 yenildi. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan misafir takım Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyotu 20-14 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta aradaki sayı farkını 12'lere kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son 3 dakika yediği üst üste sayılarla aradaki farkı koruyamadı ve devreyi 38-36 önde tamamladı. Maçın 3. periyotunda ise iyi oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Çukurova Basketbol, maçta ilk kez öne geçti ve bu periyota 59-57 önde girdi. Maçın son periyotunda ise oyuna ağırlığı koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-66 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Mehmet Şahin , Murat Ciner , Tahsin Kuzu

Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 2, Bahar Yapar 5, Erlana Lanay Larkins 7, Emel Ecem Güler 15, Melis Talay 10, Gökşen Fitih 1,Diamond Danae Aziza De Shields 15, Alina Lagupova 11

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 9, Cansu Köksal 2, Bahar Çağlar 4, Kuanitra Holingsvorth 8, Jantel Lavender 16, Sandrine Beatrice Grude 8, Kayla Renae Mc Bride 20, Courtney, Mchelle Vandersloot 9

1. Periyot: 14-20 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 36-38 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 59-57 (Çukurova Basketbol lehine)

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