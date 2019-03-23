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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
23.03.2019 - 20:00, Son Güncelleme:

Finalin adı belli oldu: Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

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Finalin adı belli oldu: Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de finalin adı Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet oldu.

 

Fenerbahçe Opet’e 38 sayı kazandıran Kübalı yıldız Vargaz Abreu Melıss yıldızlaşırken takım kaptanı Eda Erdem Dündar aldığı 15 sayının yanı sıra arkadaşlarını ve tribündeki taraftarları yöneterek gerçek bir kaptanlık örneği sundu.

Son beş yıldır üst üste eski adıyla Türkiye Kupası’nda finale adını yazdıran Vakıfbank’ı dün 38 sayıyla oynayan Kübalı yıldızı Vargas ve kaptan Eda’nın muhteşem oyunuyla 3-2 yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı. 

VARGAS VAKIFI YIKTI 

İlk set keyifli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken Zhu’nun gerek bloklarda gerek hücumlardaki etkili oyunuyla Vakıfbank zorlanmadan 25-17’yle durumu 1-0 yaptı.

İkinci set başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Sarı melekler Vargas, Fatma ve Brıcıo’nun etkili oyunuyla bu seti 21-25 kazanarak eşitliği sağladı:1-1

Üçüncü sette keyifli bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe bu seti de Vargas’ın 10, kaptan Eda’nın 4 sayılık katkılarıyla 21-25 kazanan Fenerbahçe 1-2 öne geçti. 

Büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü set tam bir voleybol ziyafetine dönüştü. Fenerbahçe Opet, tam beş kez maç sayısı atma şansı elde etse de Vakıfbank buna izin vermedi ve 31-29’la seti alarak durumu 2-2’ye taşıdı. 

Tie break setine Fenerbahçe Opet iyi başladı; ancak iki ekip bu sette de kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. 13-13’ten sonra Fenerbahçe peş peşe iki sayı alarak 13-15’le bir önceki sette başaramadığı mutlu sona ulaştı: 2-3.

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