Finalin adı belli oldu!
Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2017-2018 kış mevsimi sezonu kıran kırana mücadelelere ev sahipliği yaptı.
Kış Mevsimi sezonunda ligi birinci tamamlayan BAUSuperMassive ve Royal Bandits finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.
League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin favori takımı olan BAUSuperMassive, lig boyunca elde ettiği başarılar ve ilk 19 maçın 19’unu namağlup tamamlayarak kırdığı dünya rekoruyla adını League of Legends tarihine altın harflerle yazdırmıştı.
Geçtiğimiz hafta Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın ve Bahçeşehir Koleji’nden yatırım alan BAUSuperMassive, yatırım duyurusu sonrası ilk maçında Team AURORA’yı 3-1 yenerek finale yükselmeyi başardı.
BAUSuperMassive 22 Nisan’da oynanacak Kış Mevsimi Finali’nde Royal Bandits ile karşılaşacak. Sezonun en iyi çıkış yapan takımlarından biri olan Royal Bandits yarı finalde YouthCrew'i 3-0 yenerek formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Kazanan takım hem şampiyonluğunu ilan edecek hem de Mid Season Invitation’a katılarak dünya arenasında Türkiye’yi temsil edecek.
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