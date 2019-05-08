Finale yükselecek ikinci takım TEK MAÇ'ta belli oluyor! iddaa'da öne çıkan...
Liverpool'un Barcelona'yı tarihi bir maç sonrası kupa dışına itmesi ve adını finale yazdırması sonrası gözler bu akşama çevrildi. Ajax ile Tottenham arasındaki yarı final rövanşı öncesi son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
- Kimsenin yarı finalde olacağına ihtimal vermediği Ajax, Real Madrid ve Juventus gibi devleri saf dışı bıraktı.
- Geçen hafta Tottenham’a karşı erken gol bulup maç boyunca da Christian Eriksen’i çok sıkı marke edince rakibin oyun kurup, baskı yapmasına hiç imkan vermeden 1-0’lık avantajla evlerine döndüler.
- Kırmızı beyazlılar averajla lider götürdüğü Hollanda Eredivisie'de bu hafta sonu lig maçları ertelendiğinden kupa maçı için sahadaydılar ve Willem’i 4-0 yenerek 19. kez Hollanda Kupası’nı müzelerine taşıdılar.
- Carel Eiting dışında takımda önemli bir eksik yok.
TOTTENHAM
- Son 16 turunda Dortmund’u, çeyrek finalde Manchester City’yi eleyen Tottenham’da kan kaybı sürüyor.
- Bunun nedeni, takımın formunun düşmesinden öte temel taşı oyuncularının birçoğunun sakatlık problemi yaşaması…
- Harry Kane, Serge Aurier, Davinson Sanchez ve Harry Winks bu maçta oynamayacaklar. Jan Vertonghen ve Erick Lamela’nın idmanlara başladığı, yeterli duruma ulaşan Vertonghen’in sahada yer alıp almayacağına teknik adam Pochettino’nun maç öncesinde karar vereceği belirtildi.
- İlk maçta cezası sebebiyle oynamayan Heung-Min Son, bu akşam ilk 11’deki yerini alacak.
- Premier Lig’de hafta sonu 9 kişi kaldığı Bournemouth deplasmanında 1-0 kaybeden lacivert beyazlı ekibin, üst üste 6. deplasman maçından puansız ayrıldığının altını çizelim!
İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?
- Ajax, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 19 maçının 18’inde yenilgi görmedi.
- Ajax bu sezon iç sahada oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçının 5’ini kazanırken, sadece 1 kez yenildi.
- Ajax’ın son 10 resmi maçının 7’sinde 2.5 gol barajı aşıldı.
- Tottenham deplasmanda oynadığı son 5 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde en az 1 gol üretti.
- Tottenham son 10 resmi dış saha maçının 9’unu kaybetti.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TEK MAÇ'TA FAVORİSİ AJAX!
TEK MAÇ oynama imkanının bulunduğu maçta Misli.com üyeleri öncelikle tercihini 1,85 gibi cazip bir orana sahip ev sahibi galibiyetinden yana kullanmış. (MS1)
Gol bahislerinde ise maçta en az 3 gol olur diyen üyeler 1,50 iddaa oranıyla 2.5 Gol Üstü seçeneğini öne çıkartırken, her iki takımın da en az birer kez fileleri havalandıracağını düşünüp Karşılıklı Gol Var seçimine yoğunlaşanlar da bulunuyor... KG Var için açılan iddaa oranı 1,30!
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI GOLLERDEN YANA!
İlk maçı 1-0 kazanan Ajax önemli bir avantaj elde etti. Genç yetenekler, müthiş bir teknik adam ve izlemeye doyulmayan futbolları. Sahada basmadık yer bırakmıyorlar.
Liverpool'un muazzam Barcelona zaferi, elbette zoru başarmak adına Tottenham'a ilham kaynağı olabilir ama aradaki en büyük fark Tottenham'ın ligde de formsuz oluşu. Kane sakatlar listesinde. Ama yine de Pochettino gibi teknik direktörünüz varsa o takım her şeyi gerçekleştirebilecek kapasitede demektir.
Gollü maç bekliyorum. Tercihim 2.5 gol üstü.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle