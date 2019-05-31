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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
31.05.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Final sonrası Mesut Özil kararı

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Final sonrası Mesut Özil kararı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye kupayı kaptıran Arsenal'da büyük şok yaşanıyor. Londra ekibinde bir dizi radikal karar alınacağı ifade ediliyor.

Bu radikal hamlelerin başında ise, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in durumu var. Aldığı yüklü ücreti karşılamamakla eleştirilen dünya yıldızı futbolcunun satış listesine konulacağı ifade edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Arsenak Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut'u satış listesine koymak istiyor.

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Mesut Özilden Emeryye: Vallahi hoca değilsin...
Mesut Özil'den Emery'ye: "Vallahi hoca değilsin..."

Takımın en çok kazananı olan Özil'in yanı sıra Aaron Ramsey ve Danny Welbeck'in gidişi, Petr Cech'in emekli olması sonrasında maaş yükü hafifleyecek olan Londra kulübünün, takımı yeni yıldızlarla takviye edeceği ileri sürüldü.

Arsenal'ın başlıca hedefleri arasında James Maddison, Wilfried Zaha ve Ryan Fraser gibi isimler var.

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