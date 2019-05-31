Final sonrası Mesut Özil kararı
UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye kupayı kaptıran Arsenal'da büyük şok yaşanıyor. Londra ekibinde bir dizi radikal karar alınacağı ifade ediliyor.
Bu radikal hamlelerin başında ise, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in durumu var. Aldığı yüklü ücreti karşılamamakla eleştirilen dünya yıldızı futbolcunun satış listesine konulacağı ifade edildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre Arsenak Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut'u satış listesine koymak istiyor.
Takımın en çok kazananı olan Özil'in yanı sıra Aaron Ramsey ve Danny Welbeck'in gidişi, Petr Cech'in emekli olması sonrasında maaş yükü hafifleyecek olan Londra kulübünün, takımı yeni yıldızlarla takviye edeceği ileri sürüldü.
Arsenal'ın başlıca hedefleri arasında James Maddison, Wilfried Zaha ve Ryan Fraser gibi isimler var.
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