Final serisinin en değerli oyuncusu Zhu Ting oldu
Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ı karşı karşıya getiren final serisinin en değerli oyuncusu sarı-siyahlılardan Zhu Ting oldu
Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaştığı Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde en iyiler belirlendi.
Şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın Çinli oyuncusu Zhu Ting, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.
Zhu Ting'e ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.
Seride en iyi pasör, yine VakıfBank takımından Cansu Özbay seçilirken, oyuncuya ödülünü CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil verdi.
Seride en iyi smaçör Eczacıbaşı VitrA forması giyen Tijana Boskovic olurken, en iyi orta oyuncu VakıfBank'tan Kübra Çalışkan seçildi.
En iyi libero ödülü yine VakıfBank'tan Gizem Örge'ye giderken, Vestel Venus Gururla Yerli Özel Ödülü'nün sahibi Eczacıbaşı VitrA'dan Merve Atlıer'in oldu.
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