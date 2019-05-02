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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
02.05.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Final heyecanına geri sayım başladı

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Final heyecanına geri sayım başladı

Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve rekabet dolu sezonunda final heyecanı başlıyor.

Dönem genelinde 200 bin TL ödül havuzuna sahip Zula Süper Lig’in 3. sezonunda, birbirinden güçlü ve profesyonel takımlar 9 hafta boyunca mücadele etti. 90 maçlık zorlu mücadele maratonunda ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, 4-5 Mayıs’ta Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek final maçlarında şampiyonluk için yarışacak. Nonstop Zula Espor Merkezi’nin kapıları, final heyecanını paylaşmak isteyen tüm espor severlere ücretsiz olarak açılacak.

Zula Süper Lig tarihinin 15 Şubat’ta başlayan en çekişmeli ve rekabet dolu sezonunda heyecan, 4 Mayıs Cumartesi - 5 Mayıs Pazar günü, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde oynanacak final karşılaşmalarıyla zirveye çıkacak. Dönem genelinde 200 bin TL ödül havuzuna sahip Zula Süper Lig’in 3. sezonunun 9 hafta süren lig aşamasında 10 takım yer alırken, iki hafta öncesinden finallere katılmayı garantileyen tek takım 1907 Fenerbahçe oldu. Sezonun öne çıkan diğer takımları arasında Galatasaray Espor, Gamers of Future ve Mod-Z takımları yer aldı. 1907 Fenerbahçe, lig aşamasını 1. Sırada tamamlamasının ardından finallerin favorisi olarak Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gidiyor. Sarı Kırmızılılar ise Zula tarihinde açık ara en çok şampiyonluğu bulunan takım ve ilk kez Süper Lig Finalleri’ne 2. sıradan katılacak. 2. Sezon’un ve TESFED Zula Türkiye Kupası’nın finalisti Gamers of Future ise bu sefer kupayı kaldırma hedefiyle finallerin yolunu tutacak. Son olarak finallere 4. sıradan katılan Mod-Z ise sezon içerisinde şanssızlıklar yaşamasına rağmen en başarılı Zula Süper Lig sezonunu geçirdi. Lig’in en rekabet dolu sezonu bugüne kadar 3.5 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı.

Final heyecanını paylaşmak isteyenler Nonstop Zula Espor Merkezi’nde

Taraftarları takımlar ile canlı yayınlarda buluşturan Zula Süper Lig’in offline gerçekleşecek final karşılaşmalarını dileyen tüm espor severler Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelerek ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Yarı final öncesi gelecek sezonun son takımı belirlenecek

4 Mayıs'ta yarı final maçları öncesinde, gelecek sezon ligde yer alacak son takım belirlenecek. Zula Süper Lig play-out karşılaşmasında, ligi sondan 3. sırada tamamlayan ICE Warriors ile bir alt turnuva olan Rekabet Turnuvası'nın 2. Takımı Ozon Game rekabet edecek. Karşılaşmanın kazanan takımı bir sonraki sezon ligde yer almaya hak kazanacak. Lig aşamasında sıralamaya giren tüm takımlar ise 2019 World Cup Türkiye Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

 

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