Final gibi maç!
Fenerbahçe, saat 16.00'da Ankaragücü'ne konuk olacak.
Kanarya, renktaşını yenerse düşme hattından uzaklaşacak ve üst sıralara gözünü dikecek. Olası bir galibiyet, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moralleri yükseltecek. Fenerbahçe’de ceza sınırında olan 6 futbolcu bugün sarı kart görürlerse derbide oynamayacak.
DEVRE arasında yapılan iddialı transferlere rağmen tehlikeli bölgeden kurtulamayan F.Bahçe, 27. hafta mücadelesinde bu akşam Ankaragücü’ne konuk olacak. Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligdeki 13 takımı da ilgilendiren karşılaşma, Fenerbahçe açısından ‘bir maçtan çok daha fazla’ anlamlar içeriyor...
5’inci ile aradaki fark 6 puan
31 puanla 13. sırada yer alan sarı lacivertli ekip, aynı puana sahip renktaşını yenrse küme düşme hattından iyice uzaklaşacak ve bambaşka hesaplara başlayacak. Zira, 1’er maç fazlasıyla 5 ve 6. sıralarda bulunan Yeni Malatya ve Alanya ile aradaki puan farkı sadece 6. Ankara’da alınacak olası bir galibiyet, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maç için de büyük moral olacak.
‘Sinirlerinize hakim olun’
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Skrtel, İsmail, Soldado, Eljif Elmas, Dirar ve Neustaedter, A.Gücü karşısında oynayıp sarı kart görmeleri durumunda G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal da bu konunun üzerinde özellikle durarak, ceza sınırındaki oyunculara, “Sinirlerinize hakim olun ve sarı kart görmeyin” uyarısında bulundu.
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