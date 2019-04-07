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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
07.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Final gibi maç!

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Final gibi maç!

Fenerbahçe, saat 16.00'da Ankaragücü'ne konuk olacak.

Kanarya, renktaşını yenerse düşme hattından uzaklaşacak ve üst sıralara gözünü dikecek. Olası bir galibiyet, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moralleri yükseltecek. Fenerbahçe’de ceza sınırında olan 6 futbolcu bugün sarı kart görürlerse derbide oynamayacak.

DEVRE arasında yapılan iddialı transferlere rağmen tehlikeli bölgeden kurtulamayan F.Bahçe, 27. hafta mücadelesinde bu akşam Ankaragücü’ne konuk olacak. Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligdeki 13 takımı da ilgilendiren karşılaşma, Fenerbahçe açısından ‘bir maçtan çok daha fazla’ anlamlar içeriyor...

5’inci ile aradaki fark 6 puan

31 puanla 13. sırada yer alan sarı lacivertli ekip, aynı puana sahip renktaşını yenrse küme düşme hattından iyice uzaklaşacak ve bambaşka hesaplara başlayacak. Zira, 1’er maç fazlasıyla 5 ve 6. sıralarda bulunan Yeni Malatya ve Alanya ile aradaki puan farkı sadece 6. Ankara’da alınacak olası bir galibiyet, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maç için de büyük moral olacak.

‘Sinirlerinize hakim olun’

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Skrtel, İsmail, Soldado, Eljif Elmas, Dirar ve Neustaedter, A.Gücü karşısında oynayıp sarı kart görmeleri durumunda G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal da bu konunun üzerinde özellikle durarak, ceza sınırındaki oyunculara, “Sinirlerinize hakim olun ve sarı kart görmeyin” uyarısında bulundu.

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Final gibi maç

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