Final Four'a bir adım kaldı!
THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, Saski Baskonia'yı 95-89 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Sarı lacivertliler, seriyi geçerse Final Four'da Olympiakos-Zalgiris Kaunas serisinin galibiyle eşleşecek.
İki gün önce Ülker Arena’da devirdiği İspanyol rakibini, toplamda 46 sayı üreten Vesely, Wanamaker ve Kalinic önderliğinde geçen Fenerbahçe, 24 Nisan’daki 3. maç öncesi büyük avantaj yakaladı.
THY EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Belgrad’daki Final Four’a dev bir adım attı. Çeyrek final serisi 2. maçında Baskonia’yı 95-89 yenen sarı lacivertliler, 24 Nisan’da deplasmanda kazanırsa son 4 takım arasına kalacak. Karşılaşmaya hızlı başlayan Baskonia 6-0’lık seri yaptı ama Obradovic’in molası sonrası Vesely-Wanamaker ikilisi fırtına estirdi.
Taraftar yine muhteşemdi
İkinci çeyreğe 25-23 önde giren Fenerbahçe, soyunma odasına ise 53-49’la girdi. Baskonia’nın uzunları Shengelia, Voigtmann ve Diop’un erken faul problemi yaşaması temsilcimize avantaj getirdi.
Zorlu 3. periyotta Kalinic ve Datome ile muhteşem taraftar takımı ayakta tuttu. Janning’in skorer oyununa rağmen Wanamaker, Melli ve Datome’nin kırılma anlarında dış atışlarda elinin titrememesi zaferin anahtarı oldu: 95-89.
ŞENOL GÜNEŞ TEZAHÜRATI
Fenerbahçeli taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte, “Şenol Güneş ölmedi, kalbimizde yaşıyor” tezahüratı yaptılar. Maç sonu yayıncı kuruluş yayın yaparken bir grup Fenerbahçe taraftarı, Şenol Güneş hakkında sinkaflı ifadeler kullandı. Bu esnada Fenerbahçe’nin bir güvenlik görevlisi, taraftar grubunun salon dışına çıkmasını istedi ve grup dağıldı.
SALON: Ülker
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz)
İLK PERİYOT: 25-23
DEVRE: 53-49
ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 71-68
5 FAULLE ÇIKAN: Shengelia (Baskonia)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 1, Melli 10, Wanamaker 19, Sloukas 9, Nunnally 7, Guduric 6, Vesely 16, Kalinic 11, Ahmet 6, Datome 10
BASKONIA: Vildoza 7, Timma 11, Voigtmann 11, Huertas 5, Beaubois 11, Janning 17, Diop, Poirier 14, Shengelia 12, Garino 1
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