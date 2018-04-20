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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
20.04.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Final Four'a bir adım kaldı!

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THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, Saski Baskonia'yı 95-89 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Sarı lacivertliler, seriyi geçerse Final Four'da Olympiakos-Zalgiris Kaunas serisinin galibiyle eşleşecek.

İki gün önce Ülker Arena’da devirdiği İspanyol rakibini, toplamda 46 sayı üreten Vesely, Wanamaker ve Kalinic önderliğinde geçen Fenerbahçe, 24 Nisan’daki 3. maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

THY EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Belgrad’daki Final Four’a dev bir adım attı. Çeyrek final serisi 2. maçında Baskonia’yı 95-89 yenen sarı lacivertliler, 24 Nisan’da deplasmanda kazanırsa son 4 takım arasına kalacak. Karşılaşmaya hızlı başlayan Baskonia 6-0’lık seri yaptı ama Obradovic’in molası sonrası Vesely-Wanamaker ikilisi fırtına estirdi.

Taraftar yine muhteşemdi

İkinci çeyreğe 25-23 önde giren Fenerbahçe, soyunma odasına ise 53-49’la girdi. Baskonia’nın uzunları Shengelia, Voigtmann ve Diop’un erken faul problemi yaşaması temsilcimize avantaj getirdi.

Zorlu 3. periyotta Kalinic ve Datome ile muhteşem taraftar takımı ayakta tuttu. Janning’in skorer oyununa rağmen Wanamaker, Melli ve Datome’nin kırılma anlarında dış atışlarda elinin titrememesi zaferin anahtarı oldu: 95-89.

Final Foura bir adım kaldı

ŞENOL GÜNEŞ TEZAHÜRATI

Fenerbahçeli taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte, “Şenol Güneş ölmedi, kalbimizde yaşıyor” tezahüratı yaptılar. Maç sonu yayıncı kuruluş yayın yaparken bir grup Fenerbahçe taraftarı, Şenol Güneş hakkında sinkaflı ifadeler kullandı. Bu esnada Fenerbahçe’nin bir güvenlik görevlisi, taraftar grubunun salon dışına çıkmasını istedi ve grup dağıldı.

SALON: Ülker
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz)
İLK PERİYOT: 25-23
DEVRE: 53-49
ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 71-68
5 FAULLE ÇIKAN: Shengelia (Baskonia)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 1, Melli 10, Wanamaker 19, Sloukas 9, Nunnally 7, Guduric 6, Vesely 16, Kalinic 11, Ahmet 6, Datome 10
BASKONIA: Vildoza 7, Timma 11, Voigtmann 11, Huertas 5, Beaubois 11, Janning 17, Diop, Poirier 14, Shengelia 12, Garino 1

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