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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.05.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Final Four ne zaman oynanacak? İşte, maçların tarihleri

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Final Four ne zaman oynanacak? İşte, maçların tarihleri

Final Four maçları ne zaman oynanacak sorusu, basketbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Final Four etabına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, uzun yıllar sonra ilk kez turnuvanın bu aşamasına katılma hakkı kazanan Anadolu Efes ile karşılaşacak. Peki, THY Avrupa Ligi Final Four basket maçları ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşmalar hakkında bazı bilgiler

Final Four basket maçları, birçok sporseverin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde oynanacak olan Final Four maçları, basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, İki Türk temsilcimizin yer alacağı Final Four maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FİNAL FOUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four maçları, 17 Mayıs tarihinde oynanacak. 

17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, 22.00'da ise CSKA Moskova-Real Madrid maçları ekrana gelecek. Bu karşılaşmaları Bein Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

Final karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar Günü oynanacak olan müsabakada, 2018-2019 yılının şampiyonu belirlenmiş olacak. 

FENERBAHÇE ZALGİRİS'İ, ANADOLU EFES BARCELONA'YI ELEMİŞTİ

THY Avrupa Ligini lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti.

Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2'lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.

THY AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen'in yer aldığı THY Avrupa Ligi Normal Sezon'unda puan tablosu şu şekilde şekillendi;

1Fenerbahçe Beko30255
2CSKA Moscow30246
3Real Madrid30228
4Anadolu Efes302010
5FC Barcelona Lassa301812
6Panathinaikos301614
7Saski Baskonia SAD301515
8Zalgiris Kaunas301515
9Olympiakos301515
10Maccabi FOX Tel Aviv301416
11Bayern München301416
12EA7 Olimpia Milano301416
13BC Khimky30921
14Gran Canaria30822
15Buducnost Podgorica30624
16Darüşşafaka Tekfen30525
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