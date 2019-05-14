Final Four ne zaman oynanacak? İşte, maçların tarihleri
Final Four maçları ne zaman oynanacak sorusu, basketbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Final Four etabına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, uzun yıllar sonra ilk kez turnuvanın bu aşamasına katılma hakkı kazanan Anadolu Efes ile karşılaşacak. Peki, THY Avrupa Ligi Final Four basket maçları ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşmalar hakkında bazı bilgiler
Final Four basket maçları, birçok sporseverin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde oynanacak olan Final Four maçları, basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, İki Türk temsilcimizin yer alacağı Final Four maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
FİNAL FOUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four maçları, 17 Mayıs tarihinde oynanacak.
17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, 22.00'da ise CSKA Moskova-Real Madrid maçları ekrana gelecek. Bu karşılaşmaları Bein Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.
Final karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar Günü oynanacak olan müsabakada, 2018-2019 yılının şampiyonu belirlenmiş olacak.
FENERBAHÇE ZALGİRİS'İ, ANADOLU EFES BARCELONA'YI ELEMİŞTİ
THY Avrupa Ligini lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti.
Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2'lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.
THY AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen'in yer aldığı THY Avrupa Ligi Normal Sezon'unda puan tablosu şu şekilde şekillendi;
|1
|Fenerbahçe Beko
|30
|25
|5
|2
|CSKA Moscow
|30
|24
|6
|3
|Real Madrid
|30
|22
|8
|4
|Anadolu Efes
|30
|20
|10
|5
|FC Barcelona Lassa
|30
|18
|12
|6
|Panathinaikos
|30
|16
|14
|7
|Saski Baskonia SAD
|30
|15
|15
|8
|Zalgiris Kaunas
|30
|15
|15
|9
|Olympiakos
|30
|15
|15
|10
|Maccabi FOX Tel Aviv
|30
|14
|16
|11
|Bayern München
|30
|14
|16
|12
|EA7 Olimpia Milano
|30
|14
|16
|13
|BC Khimky
|30
|9
|21
|14
|Gran Canaria
|30
|8
|22
|15
|Buducnost Podgorica
|30
|6
|24
|16
|Darüşşafaka Tekfen
|30
|5
|25
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