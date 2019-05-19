Final Four Anadolu Efes- CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Basketbolseverlerin gözü Anadolu Efes- CSKA Moskova maçında. THY Avrupa Ligi (Euroleague) tarihinde ilk kez finale kalan temsilcimiz Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile final karşılaşmasına çıkacak. CSKA Moskova 7 kupayla Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan ikinci takım konumunda. Peki, Anadolu Efes- CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
CSKA Moskova, Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid'i 95-90 mağlup etti ve finalde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu. CSKA Moskova, en son 2016'da final oynamış ve bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi uzatma sonunda mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmişti. Türkiye nefesini tuttu şimdi Anadolu Efes- CSKA Moskova karşılaşmasını bekliyor. Peki, Anadolu Efes- CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Anadolu Efes-CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar günü TSİ 21.30’da oynanacak. Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko’yla üçüncülük maçına TSİ 18.30’da çıkacak. Mücadeleler beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ataman rövanşı aldı
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Final Four'da ilk kez 18 Nisan 2000’de karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde ilk maçta Obradovic’in çalıştırdığı Panathinaikos, Ergin Atamanlı Efes Pilsen’i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti. 19 yıl sonra Dörtlü Final’de bu sefer kazanan ve rakibini şampiyonluk maçının dışına iten Ergin Ataman oldu.
Larkin ve Micic’den müthiş performans
Anadolu Efes’in kısa oyuncuları Shane Larkin ile Vasilije Micic, müthiş bir performans göstererek takımlarını finale taşıdı. Takımlarının attığı 92 sayının 55’ini kaydeden ikili, maç sonu da büyük bir coşku yaşadı. Larkin 30, Micic ise 25 kaydetti.
Ergin Ataman’ın büyük sevinci
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu büyük bir sevinç yaşadı. İlk olarak Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic’in tebriğini kabul eden Ataman, daha sonra Anadolu Efes taraftarıyla bu sevinci paylaştı. Taraftarlar da Ataman lehine tezahüratlar yaptı.
Fenerbahçeli taraftarların hayal kırıklığı
Fenerbahçeli taraftarlar, takımları kaybedince büyük bir üzüntü yaşadı. Salonun büyük bölümünde yer alan 3 bini aşkın sarı-lacivertli taraftar, takımları finale kalamadığı için hayal kırıklığına uğramasına rağmen oyunculara alkışla moral verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle